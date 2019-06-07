Aksoy: Nâzım Hikmet Türkiye’nin değeridir

Fotoğraf: Haydar Koçak

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı etkinlikler ile anılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, ilçede bayram öncesi önce çocuklar için ardından yetişkinlere için etkinlikler gerçekleştirdi. “Nâzım’dan Ahmet Arif’e Bir İnce Sızı” isimli etkinlikte adı geçen önemli şairleri kendisi bizzat sahnede şiir okuyarak andı ve ardından Menemenli çocuklarla beraber Başkan Aksoy kalemi kâğıdı alıp resim çizdi.

Nâzım Hikmet’in, “Sen Mutluluğun Resmini Yapabilir misin Abidin” sözünden yola çıkarak başlatılan resim çizme etkinliği, pazar tatilinde çocukları ve aileleri mutlu etti. Menemen Şehir Parkı’nda çocuklara eğitici ve eğlendirici bir çalışma olmasının amaçlandığına vurgu yapan Aksoy, tek tek çocukları masalarında ziyaret ederek onlara eşlik etti ve ardından kurulan resim sergisinde toplu fotoğraf çekildi. Aksoy, “Projelerimiz yalnızca park alanları oluşturmak değil. Gelişim ve değişimin başlamasında başı çekenler çocuklardır. Bunun bilinciyle bugün bu etkinlik düzenlendi. Eğitim, sanat ve kültür bu çocukların oyun alanlarından sonra açlığını çektikleri ilk şey. Eğlendirerek öğretmenin de ilk adımı bugün Menemen’de atılmış oldu. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Onlar kültürümüz

“Nâzım’dan Ahmet Arif’e Bir İnce Sızı” etkinliğinde çocuklarla beraber resim çizen Aksoy, dünyaca ünlü şairlerimiz Nâzım Hikmet ve Ahmet Arif’i çeşitli türkülerle ve zamana özgü ezgilerle andı. Anma töreninde konuşan Aksoy, “Herşeyden evvel herkesin gelecek bayramını kutluyorum. Bayramlar bizi birlikte tutan yegâne unsurdur ve bunun öneminin farkındayız. Bu bayramlar Anadolu yaşantısının örneğidir. Milli ve dini bayramlar bizi biz yapan temel taşlardır. Fakat bayramların neşesine neşe katan en önemli bir şey vardır ki onlar da şiirler, türkülerdir yani sanatın ta kendisidir... Bunların emsallerinden birisi Nâzım Hikmet’tir, Ahmet Arif’tir, Orhan Veli’dir, Cemil Meriç’tir, Can Yücel’dir. Hepsi bizim kültürümüzdür” diye konuştu.

Menemen sahip çıkacak

Türkiye’de sanatsal özgürlüğün kısıtlanmasına vurgu yapan Aksoy, “Bugün burada biz hepsine sahip çıkacağımızı bir kez daha haykırmak için toplandık. Menemen Belediyesi olarak sağcı, solcu, devrimci, şuncu buncu demeden tüm edebiyatçılarımıza ve şairlerimize kol kanat gereceğiz ve sahip çıkacağız. Önümüzdeki süreçte bunların örneklerini hep birlikte göreceğiz. Nâzım Hikmet’e ‘komünist ve vatan hainidir’ dediler ama o kendi ülkesi ve vatanıyla ilgili kalem kalem şiirler yazdı. Varna’dan oğluna seslendi ‘Mehmet’ diye. Ahmet Arif’i 2 Haziran’da, Nâzım Hikmet’i ise 3 Haziran’da kaybettik. Nâzım Hikmet’in mezarı hâlâ yurtdışında, onu Türkiye’ye getiremedik. Bu şairler çile çektiler tüm şairler gibi... Bizim belediyeciliğimizde bu zulmün önüne geçileceğine söz veriyoruz. Sanat Menemen’in her köşesinde hissedilecektir” dedi.