Kurultay delegesinden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP'nin mahkeme kararıyla iptal edilen kurultayında delege olarak görev yapan CHP eski Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen, CHP’ye genel başkan olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çimen, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 19 Haziran 2026'da Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında kullandığı “Eski delegeler şaibeli" ifadesiyle kendisini ve kurultay delegelerini hedef aldığını savundu.

"DELEGELERİ ZAN ALTINDA BIRAKTI"

Suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay ve eski delegelere ilişkin değerlendirmelerinde kullandığı ifadelerin, iptal edilen kurultayın delegelerini töhmet altında bıraktığı ifade edildi.

Çimen, söz konusu açıklamaların kişilik haklarını zedelediğini savunarak, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçunun oluştuğunu belirtti.

SORUŞTURMA TALEBİ

İfadesinde suç duyurusu dilekçesindeki iddialarını yineleyen Çimen, Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki sözlerinin kendisinin ve diğer kurultay delegelerinin şeref ve haysiyetini hedef aldığını savunurken dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve kamu davası açılmasını talep etti.