İzmir’e bir metro hattı daha geliyor

Nüfusu 500 bine dayanan Karabağlar ilçesinin ana ulaşım aksı üzerinden geçmesi planlanan hat

Adnan Menderes Havalimanı’ndan başlayıp Gaziemir, Eskiizmir, Eşrefpaşa, Çankaya, Basmane, Yenişehir, Halkapınar güzergâhını izleyecek. 28 km uzunluğundaki hat yoğun konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da mevcut metro ağını genişletmek için Narlıdere hattında çalışmalarını sürdürüyor, Buca Metrosu için de Ankara’dan onay bekliyor. İzmir Banliyö Sistemi İZBAN’ı kuzeyde Bergama’ya kadar 52 km daha uzatacak banliyö hattı, Çiğli’de oturan vatandaşların ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak 11 km’lik 14 istasyonlu tramvay hattı gibi önemli yatırımlar da Büyükşehir Belediyesi’nin kısa vadeli raylı sistem yatırımları arasında yer alıyor. İzmir’de raylı sistem ağının 2030 yılına kadar 465 km’lik bir şebekeye çıkması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 km ile kentin en uzun metro hattının inşa edilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.