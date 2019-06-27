Tanıtım filmine ödül

Usta Yönetmen Can Saraçoğlu’nun başkanlığında İstanbul Topkapı Sarayı’nda düzenlenen 4. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’ın tanıtımı için yapılan “Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzü” filmi “Kültür Turizmi” kategorisinde “En İyi Film” ödülüne layık görüldü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın güzelliklerinin tanıtımını her fırsatta en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Yurtdışından Bulgaristan ve Azerbaycan’dan filmlerin de yarıştığı kategoride “Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzü” filmi onlarca filmin arasından sıyrılarak birinciliği elde etti.

Topkapı Sarayı’nda tören

Ödül, İstanbul Topkapı Sarayı’nda düzenlenen törende, Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Daire Başkanlığı’nda çalışan, filmin çekimini ve kurgusunu yapan Sergen Demir ve Ali Katı’ya Can Saraçoğlu tarafından verildi.

Aydın’ı en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu ise Aydın için çekilen filmin “En İyi Film” ödülünü almasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu Aydın’ın daha iyi tanıtılması için yakın zamanda başka filmlerin de çekileceğini belirtti.

Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında prömiyer yapan oyunu ‘Seni Seviyorum Türkiye’ kapalı gişe geçirdiği tiyatro sezonunu Datça Tiyatro Festivali ile kapatıyor.

Bu yıl Türkiye’ye odaklanan Almanya ‘daki ‘Das Theater Festival’ ini takiben Ankara ‘da ‘İstanbul Oyunları Festivali ‘ nde de sahne alan ‘Seni Seviyorum Türkiye’ , ‘ Datça Tiyatro Festivali’ kapsamında 28 Haziran’da Datçalı sanatseverlerle buluşacak.

Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Seni Seviyorum Türkiye, bugün bu ülkeyi sevme çabası üzerine bir oyun. Oyunda karakterler; aksayan hayatın akışı içinde “buradayım ve ben de Türkiye’yim” demenin imkânı üzerine bir yolculuğa çıkıyorlar.

Oyunda; Alican Yücesoy, Defne Şener Günay, İrem Sultan Cengiz, Damla Karaelmas, Emre Koç rol alıyorlar. Oyunu koreografisi Melih Kıraç’a, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’e, kostümleri Selin Ölçen’e, müzikleri Okan Kaya’ya ait.

Oyunlar, atölyeler, konserler, söyleşiler ve performanslarla 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Datça Tiyatro Festivali’nde , tüm etkinlikler ücretsiz olacak.