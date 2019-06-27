28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenen Zai Bodrum Coffee Festival ile kapılarını açacak olan Yaşam, Zai’nin “yaşam alanı” olma hayalini bir adım öteye taşıyarak, edebiyatı, sanatı, gastronomiyi, sinemayı, tiyatroyu, müziği ve birbirinden farklı alanlardaki festivalleri aynı çatı altında deneyimleme ve paylaşma imkânı sunuyor.

Bodrum’un ilk kahve festivali olma niteliği taşıyan ve bu yıl birincisi düzenlenecek olan Zai Bodrum Coffee Festival, Bodrum’un zengin kültür ve sanat ruhundan ilham alarak hayata geçiriliyor. Nitelikli yaşamın yanı sıra nitelikli tüketim, 3. dalga kahve sektöründe de kendini gösterdiğinden, kahvenin çekirdekten bardağa uzanan yolculuğu festival kapsamında kahveseverlerin ilgisine sunulacak.

Festivalde, kahve seminerleri, kahve atölyeleri, tadımlar, müzik dinletileri ve sergiler misafirlerle buluşuyor. 11.00’de kapıları açılacak ve 15.00 itibarıyla başlayacak olan festivalde, 3 gün boyunca 5 duyuya hitap eden etkinlikler saat 19.30’a kadar devam edecek. Festival sonrasında ise saat 21.00’de Zai Yaşam sahnesinde 1. gün Sibel Köse, 2. gün Jehan Barbur ve 3. gün Selen Beytekin’in konserleri, festival ruhunu müzikle harmanlayacak.