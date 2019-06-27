Göz göz ve horozda sıcak gündem transfer



Göztepe’ye iki defans

Piyasada rekabetten dolayı son derece gizli adımlar atan ve ajandasına göre hareket eden Göztepe, geçen hafta ilk olarak play-off finalinde Süper Lig’in kapısından dönen Hatayspor’un sağbeki Murat Paluli’yi 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı. 1994 doğumlu Murat, Başakşehir altyapısı sonrasında Körfez İskenderunspor’da profesyonel oldu ve 2015’te Erzurumspor’a geçti. 2017-18 sezonunun ortasında Hatayspor’a geçen oyuncu önümüzdeki sezon Göztepe ile birlikte Süper Lig’e adım atacak. Göz Göz bu hafta başında ise bu sezon PTT 1. Lig’e çıkan Menemen Belediyespor’un stoperi Veli Çetin’i 2+1 yıllığına transfer etti. 1994 doğumlu olan oyuncu BJK altyapısı sonrasında 2013’ten bu yana altı sezon Menemen’de 201 maça çıktı ve 26 gol kaydetti. Göztepe’nin temmuz başından itibaren transferde vites yükseltmesi ve büyük bir gizlilikle yürüttüğü transfer görüşmelerini sonuçlandırması sürpriz olmayacak. Başkan Sepil ve Teknik Direktör Tuna’nın radarındaki oyuncular arasından defansa bir stoper ve solbek, bir orta saha ve bir merkez santrfor transfer edilmesi gündemde. Alınacak bu oyuncuların takıma sıçrama yaptıracak nitelikte olması bekleniyor.

Adnan Süvari Sezonu

Öte yandan gündeme getirdiğim gelecek sezonun “Adnan Süvari Sezonu” olması önerim İzmir’de ve futbol dünyasında oldukça yankı yaptı.

Göztepe taraftarları da sitelerinde öneriye destek vererek sosyal medyada ve ilgili kurumlar nezdinde harekete geçtiler. Göztepe’nin başındayken Avrupa’da bir Türk takımına ilk kez Avrupa’da yarı final oynatan, modern futbolu ülkemize taşıyan ve A Milli Takım Teknik Direktörlüğü de yapan Süvari’nin adının bu sezon ya da gelecek sezon Süper Lig’le anılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gürsel Aksel, A. Madrid’le açılsa

Göztepe’yi ve İzmir futbolunu gelecek sezon heyecanlandıracak bir olay da Göztepe’nin Güzelyalı’daki stadı Gürsel Aksel’in muhtemelen sezon ortasında, aralık ayında tamamlanacak olması. Bir önerim de Göztepe’nin stadın açılış maçında 1967’de Fuar Şehirleri Kupası yarı final maçında karşılaşıp 2-0’ın rövanşında Alsancak’ta 3-0’la elediği Atletico Madrid’le oynaması.

Denizlispor’da transfer

Süper Lig’e dokuz sezon aradan sonra yeniden çıkan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, takımın iskeletine yapılacak takviyelerle hedeflerinin ilk beş olduğunu açıkladı. Denizlispor’da sözleşmesi süren ve PTT 1’deki şampiyonlukta katkıları epey fazla olan takımın yıldızları Recep, Mehmet ve Keremcan’la devam edilmesi bekleniyor. Yeşil Siyahlılar son olarak forvet hattını Trabzonspor’dan Rodellega ile takviye ederek 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen hafta imza şov yapan Denizlispor, Kayserispor’dan sağbek Portekizli Lopez ile 2, stoper Romen Sapuranu ile 1+1, Sivasspor’dan kaleci Tolgahan’la ise 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.