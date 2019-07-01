Milas Belediyesi'nin Melih Cevdet Anday anması 14'üncü yılında

Milas Belediyesi tarafından 14.’sü düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday anma günlerinin bu yılki yarışma konusu 'roman' olacak. Belediyeden yapılan açıklamada, yarışmaya son katılım tarihinin 31 Temmuz 2019 olduğu belirtildi. Kazanan yapıt sahibinin ödülü 24 Eylül 2019 tarihinde Ören’de düzenlenen törende verilecek.

Seçici kurulunun Ataol Behramoğlu ,Oğuz Demiralp,Sadık Aslankara ,Asuman Kafaoğlu Büke ve Turgay Fişekci isimlerinden oluştuğu yarışmada yapıt sahibine 3.000,00-TL ödül verilecek.

YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR