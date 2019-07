Tunç Başkan sesimizi duydu

Can dostlar için size bugünlerin en güncel bilgilerini vermek istiyorum.



HAYTAP Federasyonu olarak, belediye başkanlarımızı ziyaret ederek seçildiklerinde can dostlar için ne yapacaklarını, bizlerin ne gibi talepleri olduğunu 28 başkana bildirerek söz aldık..



Başkanlar göreve geldiklerinde de ziyaretlerimiz sürerek işbirliği ile çalışmalar başlattık.



Bugünlerin en güncel konusu faytonlar...



Faytonların denetimi ve yürürlülüğü İzmir Ticaret Odası’ndayken 2009’dan beri, şartlarının düzeltilmesi için görüşmeler ve yazışmalar yapmış bir kişi olarak, denetimin UKOME IBSB geçmesinden sonra da Valilik-Faytoncular ve IBSB ile görüşme ve yazışmalarımız devam etti..



Kordon’dakiler için güneşlikler ve duraklar yapıldı.



Ama ya diğerleri, her ilçeden bu konularda çok şikâyetler almaya başlamıştık..



40 derece güneşin altında, betonların sıcaklığı ile 60-80 dereceye varan ısı altında bizlerin sefası için kırbaçlanıp, koşturulan, kötü bakılan atlar..



Senelerdir kaldırılması için çaba gösteren federasyonumuzu, sonunda adayken söz aldığımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer kulak verdi..



Kendisi hiçbir canın mağdur durumda olmasını istemiyordu çünkü..



Antalya, Adana, Mersin’den sonra İzmir’de faytonlar kaldırıldı..



HAYTAP Federasyonu olarak en kötü durumda olarak Adalar’daki fayton atlarının kaldırılma çabalarımız sürmekte..



Bazı kişiler nostalji ve gelenek demesine karşın cesurca adımlar atıldı..



Atların düşüp bacaklarını kırması, güneşte çalıştırılması, az tuvalet yapsın diye az su ve yemek verilmesi, her şeyden öte durakların koku içinde olması çağdaş İzmirimize yakışmıyordu..



İzmir merkezle birlikte tüm ilçelerdeki faytonlar kaldırılıp yerine akülü araçlar geliyor. Başkanımız atlar için Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda yer yapılıp, faytoncuların da mağdur olmaması için burada görevlendirme yapılacağı bilgisini vermiştir..



Bu dönem başkanlarımızın hepsi can dostlar için çok duyarlı, federasyonumuzun “bir kap su, bir kap yemek” görsellerini bilboard halinde koymaya başladılar.. Teşekkür ediyoruz..



Kedilerin ve köpeklerin susuzluğa dayanma süresi 1 hafta olduğu bilinse de aşırı sıcaklarda bu süre 1-2 gün olduğu ve sıvı tüketmediğinde sağlığının hızla bozulduğu organ yetmezlikleri ve sonunda ölümüne neden olduğu bilinmektedir..



Bu nedenle sadece kapımıza değil sokaklardaki gölge noktalara bol su koyalım, sokaklarda yaşam mücadelesi veren canların susuz kalıp acı içinde hayatlarını kaybetmelerine engel olalım..



Cumhuriyet gazetemizin İzmir ekinin tekrar yayın hayatına girmesine en eski okuyuculardan olmam nedeniyle çok sevindiğimin bilinmesini ve hayırlı olmasını diliyorum..