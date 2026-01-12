ATM’den yeni para çekme limitleri belli oldu: İşte banka banka tam liste!

Yüksek enflasyon ve artan nakit ihtiyacı, bankacılık sektöründe ATM operasyonlarına yönelik yeni adımların gündeme gelmesine neden oldu. Bankacılık kulislerinden yansıyan bilgilere göre, operasyonel maliyetleri azaltmak ve şube içindeki yoğunluğu düşürmek amacıyla ATM’lerden yapılan para çekme limitlerinde kapsamlı bir düzenleme planlanıyor.
Hâlihazırda komisyonsuz günlük para çekme limitleri belirli bir bantta uygulanırken, bu tutarların kısa süre içinde yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor. Bankaların, artan nakit talebini daha çok ATM’ler üzerinden karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor.
ŞUBE İÇİ ATM’LER İÇİN “50 BİN TL” İDDİASI
Planlanan düzenlemenin en dikkat çeken başlığını, şube içi ATM’ler ile bağımsız noktalarda yer alan ATM’ler arasındaki limit farkı oluşturuyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, güvenlik ve lojistik avantajlar nedeniyle bankaların şubelere bitişik ATM’lerde para çekme limitlerini 50.000 TL’nin üzerine çıkarmaya hazırlandığı öne sürülüyor.
Bu adımın temel hedefinin, yüksek tutarlı nakit işlemlerini gişelerden ATM’lere ve dijital kanallara yönlendirerek şube içi iş yükünü azaltmak olduğu belirtiliyor.
BAĞIMSIZ ATM’LERDE DAHA TEMKİNLİ ARTIŞ
Metro istasyonları, AVM’ler ve cadde üzerlerinde konumlanan “Off-Site” ATM’ler için ise daha sınırlı bir artış öngörülüyor. Lojistik süreçler ve nakit ikmali zorlukları nedeniyle bu ATM’lerdeki limitlerin, şube içi ATM’lerin gerisinde kalacağı ve 50.000 TL sınırının altında tutulacağı iddia ediliyor.
Bankaların, bu noktalar için güvenlik protokollerini ön planda tutarak kademeli bir geçiş planladığı ifade ediliyor.
KARTSIZ VE QR KODLU İŞLEMLERDE EŞİTLEME HEDEFİ
Yeni düzenlemenin yalnızca kartlı işlemleri kapsamayacağı belirtiliyor. Sektör kaynakları, QR kod ve kartsız para çekme limitlerinin de artırılmasının gündemde olduğunu aktarıyor. Yeni nesil ATM’lerde QR kodla yapılan işlemlerin, fiziksel kartla yapılan çekim limitleriyle eşitlenmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.
Bu düzenleme hayata geçirildiğinde, kullanıcıların kart taşımadan da yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarını ATM’ler üzerinden karşılayabilmesi amaçlanıyor.
RESMİ DUYURULAR BEKLENİYOR
Bankacılık sektöründe gündem olan bu iddiaların ardından gözler bankalardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Planlanan adımların, nakit erişimini kolaylaştırarak şubelerdeki gişe trafiğini azaltması bekleniyor. Bankaların, yeni limit tablolarını internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden duyurması öngörülüyor.
GÜNCEL ATM’DEN KARTLA VE QR KODLA PARA ÇEKME LİMİTLERİ
Ziraat Bankası
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
- Para yatırma limiti: 20.000 TL
VakıfBank
- Para çekme limiti: 20.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
Halkbank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
İş Bankası
- Para çekme limiti: 20.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
- Para yatırma limiti: 100.000 TL
Garanti BBVA
- Para çekme limiti: 15.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 15.000 TL
- Para yatırma limiti: 100.000 TL
Yapı Kredi
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 185.000 TL
Akbank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
- Para yatırma limiti: 25.000 TL
ING Bank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
DenizBank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
- Para yatırma limiti: 74.750 TL
Kuveyt Türk
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
QNB Finansbank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
TEB
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
- Para yatırma limiti: 74.990 TL
Fibabanka
- Para çekme limiti: 15.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 100.000 TL
Enpara
- Para çekme limiti: 50.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
- Para yatırma limiti: 185.000 TL
Albaraka Türk
- Para çekme limiti: 5.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 15.000 TL
- Para yatırma limiti: 50.000 TL
Ziraat Katılım
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
Vakıf Katılım
- Para çekme limiti: 2.500 TL
- QR ile para çekme limiti: 2.500 TL
Odeabank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 100.000 TL
Şekerbank
- Para çekme limiti: 7.500 TL
- QR ile para çekme limiti: 50.000 TL
HSBC
- Para çekme limiti: 8.500 TL
- QR ile para çekme limiti: 50.000 TL
Burgan Bank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 50.000 TL
Anadolubank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
Alternatif Bank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
Aktif Bank
- Para çekme limiti: 10.000 TL
- QR ile para çekme limiti: 20.000 TL