Haluk Levent'ten Başkan Arda’ya Ayaz bebek teşekkürü

Seçim sürecinden bugüne kadar Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı yakından takip ettiğini söyleyen Haluk Levent "Siz başka insanların mutluluğu için kendi mutluluğundan fedakarlık yapan güzel insanlarsınız. Ayaz bebeğin tedavi olması için harcadığınız yoğun çaba, başlattığınız kampanya ile kamuoyunu harekete geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Sanatçı Haluk Levent’i makamında ağırlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise, “Ayaz bebeğin ameliyat olup sağlığına kavuşması için başlatılan kampanyaya katkı koyan, desteklerini esirgemeyen değerli sanatçımız Haluk Levent ile Anadolu Halk ve Barış Platformu’na çok teşekkür ederim. Gaziemirli hemşehrilerimin hayatlarına dokunmak, dertlerine derman olmak, mutluluklarını çoğaltmak için çok çalışıyoruz" diye konuştu.