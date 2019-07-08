Salihli'de JES tepkisi

Salihli Belediye Başkanlığı tarafından Barış Mahallesi'ndeki 6 dönümlük arazi JES kurulmak üzere 2 yıl önce ihaleyle özel bir şirkete yıllık 16 bin lira bedelle 3 yıllığına kiraya verildi. Mahalle sakinleri JES'in kurulduğu alanın imar planında park ve çocuk oyun alanı olarak geçtiğini öne sürerek buranın bir an önce faaliyetini durdurması gerektiğini savundu. Mahalle sakinleri, sağlığa, çevreye ve tarıma zararlarına dikkat çektiğikleri JES'i yaşam alanlarında istemediklerini belirten dilekçeleri Salihli Kaymakamlığı, Manisa Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdi. JES'in yapıldığı alanın yanında üç okulun ve bu okulların yurdu ile spor salonlarının bulunduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, JES'in halen faaliyetini göstermesine tepki gösterdi. JES sonrası tarım alanlarının da büyük derecede zarar gördüğünü savunan mahalle sakini Hakkı Uysal, "Biz ilk başlarda jeotermal enerjinin faydalı olduğunu düşünüyorduk ama incelemeye başladıkça, Aydın'da, Alaşehir'de, Denizli'de jeotermal santraller nedeniyle yaşananları gördükçe, faydasından çok zararı olduğunu anladık. Türkiye'de bu denetimlerinin yetersiz olduğunun farkına vardık. Mahalle sakinleri olarak gerekli yerlere başvurup davalarımızı açtık. Sonuçlarını bekliyoruz" dedi. Uysal, söz konusu arazinin jeotermal şirketine tekrar kiralanmaması için mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, "Bu JES kapatılsın. Biz temiz bir hava istiyoruz. İçme sularımız kirlenmesin istiyoruz. Rahat huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.



'TARIMIN DOĞASI BOZULDU'



Barış Mahallesi Muhtarı Saadettin Ekşi de jeotermal alanda kuyuların açılmasıyla birlikte tarımın doğası bozulduğuna dikkat çekerek, "Arseniğin, asitin, buharın yayılması sonucu üzümlerimiz, meyvelerimiz, bahçelerde üretilen her şey bozulmaya başladı. Buna engel olmak için yasal bir süreç başlatıldı ama kanunları umursayan da yok. İmar Yasası çok açık. Park oyun alanı amacı dışında kullanılamaz. Başka yere kiraya versen de kullanılamaz. Çocuklarımızın iyi bir hava alabilmesi için, çocuklarımızın daha sağlıklı yiyecekleri yiyebilmeleri için, çocuklarımıza daha güzel bir hava sahası bırakmak için JES'in buradan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.