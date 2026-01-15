'Geniş Aile' dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan için acil organ nakli çağrısı

Sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, karaciğer yetmezliği yaşayan Özkan için acil nakil kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından sanat camiası harekete geçti. Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.





Ünlü isimlerin paylaştığı mesajda, “Son dakika! Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan, 18-55 yaş aralığında, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve donör olmak isteyen kişilerin bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca iletişim için Instagram hesapları da belirtildi.



GENİŞ AİLE OYUNCULARINDAN ZİYARET

Geniş Aile dizisindeki eski ekip arkadaşları Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Bihter Dinçel de Özkan’ı bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Oyuncu arkadaşları, hastaneye giderek Ufuk Özkan’ı ziyaret etti.



