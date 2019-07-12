Bir kelime bir cümle

Milletvekili: Cumhuriyetimizi ve ülkemizi yüceltmesi için milletimizin kutsal vekâletini verdiği kişi.



TBMM: Atatürk’ün, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait” olması için kurduğu en büyük eseri.



İYİ Parti: Hal’in gereği. Millet İttifakı: Ülkemizi kuşatıldığı dar alandan çıkaran tarihi demokrasi işbirliği. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Uyduruk tek adam rejiminin kılıfı.



Partili Cumhurbaşkanı: “Devlet benim (I’état est a moi)” demenin başka şekli.



Ankara: Her sabah yeni bir heyecana uyandığımız, yüksek adrenalinli yaşam merkezi olan başkentimiz.



İstanbul: Şehircilik açısından katledilmesine rağmen, dünyanın en güzel coğrafyasında tarihin yazıldığı çokkültürlü şehrimiz.



İzmir: Sahiline arkamı dönmek istemediğim benim şehrim.



İmamoğlu: Milletimizi vicdanlarda birleştiren (Vicdan Kardeşiliği), hakkını yedirmeyen genç siyasetçi.



Yavaş: Hak yerini buldu ve Ankaralı kazandı.



Soyer: İzmir için yeni bir enerji, yeni bir umut.



31 Mart: Demokrasi baharının ilk işaretini aldığımız gün.



23 Haziran: Vicdan Kardeşliği’nin zaferi.



Erken seçim: Henüz çare değil.