Bir kelime bir cümle

Yazarımız Muzaffer Ayhan Kara, her hafta Cumhuriyet Ege'de önemli isimleri ağırlıyor, onlara on kelime verip her biri için bir cümle kurmalarını istiyor. Ayhan Kara'nın bu haftaki konuğu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray...
MUZAFFER AYHAN KARA
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma, 10:34

[Haber görseli]Milletvekili: Cumhuriyetimizi ve ülkemizi yüceltmesi için milletimizin kutsal vekâletini verdiği kişi.

TBMM: Atatürk’ün, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait” olması için kurduğu en büyük eseri.

İYİ Parti: Hal’in gereği. Millet İttifakı: Ülkemizi kuşatıldığı dar alandan çıkaran tarihi demokrasi işbirliği. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Uyduruk tek adam rejiminin kılıfı.

Partili Cumhurbaşkanı: “Devlet benim (I’état est a moi)” demenin başka şekli.

Ankara: Her sabah yeni bir heyecana uyandığımız, yüksek adrenalinli yaşam merkezi olan başkentimiz.

İstanbul: Şehircilik açısından katledilmesine rağmen, dünyanın en güzel coğrafyasında tarihin yazıldığı çokkültürlü şehrimiz.

İzmir: Sahiline arkamı dönmek istemediğim benim şehrim.

İmamoğlu: Milletimizi vicdanlarda birleştiren (Vicdan Kardeşiliği), hakkını yedirmeyen genç siyasetçi.

Yavaş: Hak yerini buldu ve Ankaralı kazandı.

Soyer: İzmir için yeni bir enerji, yeni bir umut.

31 Mart: Demokrasi baharının ilk işaretini aldığımız gün.

23 Haziran: Vicdan Kardeşliği’nin zaferi.

Erken seçim: Henüz çare değil.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Aytun Çıray, Muzaffer Ayhan Kara