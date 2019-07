Bir kelime bir cümle

Yazarımız Muzaffer Ayhan Kara, her hafta Cumhuriyet Ege'de önemli isimleri ağırlıyor, onlara on kelime verip her biri için bir cümle kurmalarını istiyor. Ayhan Kara'nın bu haftaki konuğu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray...