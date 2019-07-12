Milletvekili: Cumhuriyetimizi ve ülkemizi yüceltmesi için milletimizin kutsal vekâletini verdiği kişi.
TBMM: Atatürk’ün, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait” olması için kurduğu en büyük eseri.
İYİ Parti: Hal’in gereği. Millet İttifakı: Ülkemizi kuşatıldığı dar alandan çıkaran tarihi demokrasi işbirliği. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Uyduruk tek adam rejiminin kılıfı.
Partili Cumhurbaşkanı: “Devlet benim (I’état est a moi)” demenin başka şekli.
Ankara: Her sabah yeni bir heyecana uyandığımız, yüksek adrenalinli yaşam merkezi olan başkentimiz.
İstanbul: Şehircilik açısından katledilmesine rağmen, dünyanın en güzel coğrafyasında tarihin yazıldığı çokkültürlü şehrimiz.
İzmir: Sahiline arkamı dönmek istemediğim benim şehrim.
İmamoğlu: Milletimizi vicdanlarda birleştiren (Vicdan Kardeşiliği), hakkını yedirmeyen genç siyasetçi.
Yavaş: Hak yerini buldu ve Ankaralı kazandı.
Soyer: İzmir için yeni bir enerji, yeni bir umut.
31 Mart: Demokrasi baharının ilk işaretini aldığımız gün.
23 Haziran: Vicdan Kardeşliği’nin zaferi.
Erken seçim: Henüz çare değil.
Bir kelime bir cümle
Milletvekili: Cumhuriyetimizi ve ülkemizi yüceltmesi için milletimizin kutsal vekâletini verdiği kişi.