Moskova’da bombalı saldırı: Rus general hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesi’nin (SK) resmi sözcüsü Svetlana Petrenko’nun RIA Novosti’ye yaptığı açıklamaya göre, 22 Aralık sabahı Yasenevaya Caddesi’nde bir otomobilin altına yerleştirilen patlayıcı düzenek uzaktan ya da zaman ayarlı olarak infilak ettirildi.

Petrenko, saldırı sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operatif Hazırlık Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov’un, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayla ilgili geniş çaplı ceza soruşturması başlatılırken, saldırının arkasında Ukrayna özel servislerinin olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve farklı senaryoların değerlendirildiğini belirtti.