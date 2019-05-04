Dopdolu Cumhuriyet Pazar



Michelle Obama’nın otobiyografik kitabı Benim Hikayem, usta yazar Pınar Kür tarafından dilimize çevrildi. Obama ve Kür’le yapılan söyleşiler ilk kez Cumhuriyet Pazar’da.

İlhan Erdost’un kızı Alaz Erdost, babasız geçen çocukluğunu anlattı.

Zülfü Livaneli, pazar konuğumuz oldu, ‘demokrasi filmi’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ünlü oyuncu Goncagül Sunar ile yeni albümü vesilesiyle buluştuk.

Figen Atalay Z kuşağını,

Sibel Bahçetepe ise haşimato hastalığını yazdı.

Mustafa K. Erdemol, Enver Aysever ve Elçin Poyrazlar da yazılarıyla Cumhuriyet Pazar’da...