‘Cumhuriyet'in Çinli Misafirleri’
Cumhuriyet’in Çinli Misafirleri (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları); Çin’in önemli entelektüel, siyasetçi, diplomat ve reformcuları arasında yer alan Hu Hanmin, Hu Shiqing, Alfred Sze ve He Yaozu, Marksist teorisyenlerinden Cai Hesen gibi isimlerin kaleme aldıkları kitapçıklar, makaleler ve gazete yazılarını içeriyor.
“Doğunun
iki hasta adamı” olarak nitelendirilen Çin ve Türkiye, birbirlerine birçok
açıdan büyük benzerlik gösterir. “Hasta adam”lıktan ilk çıkan, Türkiye
olmuştur. Büyük bir başarıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in ilanı
ve reformlar Çinli entelektüelleri ve yöneticileri umutlandırmıştır. Çok az
bilinmesine rağmen Çin modernleşmesinde Türkiye’nin önemli bir rolü olmuştur.
Cumhuriyet’in
Çinli Misafirleri (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları); Çin’in önemli
entelektüel, siyasetçi, diplomat ve reformcuları arasında yer alan Hu Hanmin,
Hu Shiqing, Alfred Sze ve He Yaozu, Marksist teorisyenlerinden Cai Hesen gibi
isimlerin kaleme aldıkları kitapçıklar, makaleler ve gazete yazılarını
içeriyor.
Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri’nden yararlanarak derlenen belgeler ile Çin arşivleri, gazeteleri ve seyahat yazılarından Çinceden çevrilen metinler, siyasi, toplumsal ve kültürel yapıların, gündelik yaşamın, nasıl algılandığına dair gözlemlere yer verirken iki ülkenin ortak tarihinde bilinmeyen bir sayfayı da aralamış oluyor.
Cumhuriyet'in Çinli Misafirleri / Giray Fidan / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 176 s.
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