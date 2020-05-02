Cüneyt Arkın'dan 1 Mayıs mesajı

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 02:25

Usta sanatçı Cüneyt Arkın, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yayınladığı mesajda 2 büyük konfederasyonu “sarı sendikacılıkla” suçlarken, işçilere “Sayınız azaldı ama siz yenilmediniz” diye seslendi.

ARKIN’IN 1 MAYIS MESAJI ŞÖYLE:

“Emekçi kardeşlerim emek ve dayanışma bayramınızı kutlarım. Sizler o kocaman nasırlı ellerinizle bu dünyayı inşa ediyorsunuz. Bu memleketin her karış toprağında emeğiniz ve alın teriniz var. Dünyayı var ediyorsunuz, sizler sömürgeci kapitalizmin en büyük düşmanısınız. Sendikasızlaştırma başladı. Emeğin ve alın terinin değeri ellerinizden alındı, sarı sendikalar başladı. 2 tane büyük sendika şu an düzenin yanında. Devamlı bir ücret konusu vardı. Ama hiçbir zaman sosyal adalet , emek ve alın terinin değerleri, iş güvencesi, demokrasi ve insan hakları konusunda bilgi vermediler sizlere.

‘DÜZEN KELLEŞÇE METOTLARLA SİZİ YENMEYE ÇALIŞTI’

“Hakça adalet ve dağıtım konusunda da bilgisiz kaldınız. Milyonları bulan işçi sendikası üyeleri binlere düştü. Düzen ne yapıp edip en kalleşçe metotlarıyla işçileri yenmeye çalıştı. Sayınız azaldı ama siz yenilmediniz.”