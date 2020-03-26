Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal derecelendirmede notunu 9.63’e yükseltti

26 Mart 2020 Perşembe, 12:17

"Şeffaflık", "Hesap verebilirlik" ve "Sürdürülebilirlik" ilkeleri doğrultusunda 2013 yılından bu yana bağımsız kurumsal derecelendirme çalışması yaptıran Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 2020 yılında notunu 9,63'e yükseltti. İlk derecelendirmenin yapıldığı 2013 yılında 8,40 olan puanını sürekli artıran Darüşşafaka Cemiyeti, böylece üst üste sekiz yıldır kurumsal derecelendirme raporu yayınlayan ve her yıl gelişim gösteren sivil toplum kuruluşu olmayı başardı.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen araştırmanın metodolojisi, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki değerlendirmelere dayanıyor. Bu başlıklar altındaki 302 kriterin analizi sonucu, ilgili kuruluşların kurumsal yönetim derecelendirme notları 10 üzerinden değerlendiriliyor.

STK’LAR ARASINDA BİR İLKE İMZA ATTIK

Kurumsal derecelendirme sürecindeki başarılarının gururunu yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Bizim için önemli olan hamiyetperver milletimizden aldığımızı, ülkemizin toplumsal kalkınması için; çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için doğru şekilde kullanmak. Tek bir kuruşun bile bu amaç dışında kullanılmadığından emin olmak. Biz bu kapsamda, ‘Şeffaflık’, ‘hesap verebilirlik’ ve ‘sürdürülebilirlik’ ilkeleri doğrultusunda, 2013 yılında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza attık ve Darüşşafaka Cemiyeti olarak bağımsız şekilde kendimizi kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasına tabi tutturduk. Ve ilk olarak 2013 yılında 8,40 olan notumuzu bu yıl itibarıyla 9,63'e yükselttik. Türkiye’de şu anda en yüksek nota sahip STK olsak da bununla yetinmiyoruz. Bu notu her yıl daha da yukarıya taşımak için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca Cemiyetimizin bu konundaki ısrarlı çabası, sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmuş, pek çok STK Darüşşafaka’nın açtığı bu yolda ilerlemeyi seçmiştir. Bu da ülkemizde sivil toplum kuruluşlarını daha şeffaf hale getirmiştir. Bunun Türkiye için çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem

