Darwin’in 'Tazı Yolculuğu'
Tazı Yolculuğu, Charles Darwin için eşsiz bir deneyimdi. Beş yıl süren bu yolculuk bilimsel gözlemler yapmasını, hayvan ve bitki türlerini toplamasını, o zamanlar Avrupalı doğa bilimcilerin çok az fikir sahibi olduğu bir dizi ülkeye seyahat etmesini sağladı. Yolculuk sayesinde din adamı olmaktan vazgeçti ve bulduğu türleri sınıflandırdı, pek çok kitap ve bir sürü makale kaleme aldı.
1831
sonbaharında botanik profesörü John Stevens Henslow, genç Charles Darwin'i HMS
Beagle (Tazı) gemisinin kaptanı Robert FitzRoy ile tanıştırdı. Gemi,
Aralık 1831'de FitzRoy'un komutasında iki yıllık bir Güney Amerika yolculuğuna
çıkacaktı ve kaptan yolda kendisine arkadaşlık edecek iyi eğitimli bir
doğabilimci istiyordu. Henslow'un tavsiyesi üzerine FitzRoy, Darwin'i gemisine
almayı kabul etti.
HMS
Beagle'ın yolculuğu iki yerine beş yıl sürdü. Darwin, yolculuk boyunca çok
çeşitli jeolojik oluşumlar, fosiller ve canlılar keşfetti ve bunlardan örnekler
topladı. Fırsat buldukça Cambridge'e keşiflerini anlatan ayrıntılı
mektuplar yazıyor, topladığı ilginç örnekleri postalıyordu. Bu sayede,
kendisi uzakta olmasına rağmen, İngiliz doğabilimcileri arasında ünü epey
yayıldı.
Yolculuk
boyunca tuttuğu günlüğüne, doğabilimsel keşiflerinin yanı sıra, karşılaştığı
değişik insan topluluklarıyla ilgili kültürel ve antropolojik gözlemlerini de
yazıyordu. Bu günlüğü 1839'da The Voyage of the Beagle (Beagle
Yolculuğu / Tazı Yolculuğu) adıyla yayımlayacaktı.
Tazı
Yolculuğu kuşkusuz Darwin için eşsiz bir deneyimdi. 1831’de başlayıp 1836’nın
sonlarına doğru tamamlanan bu yolculuk bilimsel gözlemler yapmasını, hayvan ve
bitki türlerini toplamasını, o zamanlar Avrupalı doğa bilimcilerin çok az fikir
sahibi olduğu bir dizi ülkeye seyahat etmesini sağladı.
Yolculuk
sayesinde din adamı olmaktan vazgeçti ve Londra’nın elit bilim dünyasına
katılması gerektiğine ikna oldu. Bu keşif gezisi sayesinde bulduğu türleri
sınıflandırdı ve onları tanımladı, gördüğü çoğu şeyle ilgili pek çok kitap ve
bir sürü makale yazdı.
Darwin Tazı ile yolculuğa çıkmasaydı bugün Birleşik Krallığın en büyük müzelerine dağılmış olan önemli koleksiyonlara, Araştırmalar Günlüğü’ne Tazı’nın dünya çevresinde yaptığı seyahatlerden elde edilen zoolojik ve jeolojik açıklamaların anlatıldığı metinlere ve belki de evrim teorisine sahip olamazdık.
Charles Darwin, Türlerin Kökeni’ni yayımladıktan ve biyolojik devrim yavaş yavaş tamamlandıktan çok sonra, altmış yedi yaşındayken bile otobiyografisinde “Tazı ile çıktığım yolculuk hayatımda yaşadığım en önemli olaydır ve kariyerimin bütün seyrini bu yolculuk belirledi” der.
Tazı Yolculuğu / Charles Darwin / Çeviren: Derman Kızılay / Pinhan Yayıncılık / 512 s.
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