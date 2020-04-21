Datça şimdilik kurtuldu

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Datça’nın en kıymetli yerlerinde bulunan 4 arazi, sessiz sedasız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredilmesine yargı “dur” dedi. CHP’li Datça Belediyesi’nin devir işleminin iptaline yönelik açtığı davada mahkeme, arazilerin TOKİ tarafından satıldığını anımsatarak “Üzerinde yapılaşmaya gidilebilir. Telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır” ifadelerini kullandı.

Datça Mahallesi’nde hazineye ait 11 bin metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı, İskele Mahallesi’nde de 6 bin 755 metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı sessiz sedasız TOKİ’ye bedelsiz devredilmişti. TOKİ de bu arazileri 28 Kasım 2018 tarihinde satışa çıkarmıştı.

Datça Belediyesi devir ve satış işleminin iptali için 2 ayrı dava açtı. İlçe belediyesinin devir işleminin iptaline ilişkin hazırladığı dava dilekçesinde söz konusu arazilerin Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Alanı’nda bulunduğuna dikkat çekilerek TOKİ’ye devredilemeyeceği ifade edildi. TOKİ’nin de araziler üzerinde konut projesi oluşturulmadan 3. kişilere arazileri satmasının kanunda belirtilen amaca uygun olmadığına dikkat çekildi. Dilekçede taşınmazların hazine tarafından satılması durumunda ilgili kanuna göre satış bedelinden yüzde 30 oranında belediyeye pay verilmesi gerektiği vurgulanarak bunun önüne geçebilmek için satışın TOKİ tarafından gerçekleştirildi öne sürüldü.

‘TELAFİSİ GÜÇ’

Davaya bakan Muğla 2. İdare Mahkemesi, söz konusu arazilerin 3. kişilere satışının yapıldığını belirterek “Üzerinde yapılaşmaya gidilebilecek olması gibi hususlar gözetildiğinde, dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulamaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır” ifadelerini kullandı. Mahkeme, 13 Şubat’ta devir işleminini yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi. TOKİ ve Muğla Valiliği’nin karara ilişkin itirazı da oybirliğiyle reddedildi. Belediyenin açtığı satış iptali davası ise sürüyor.