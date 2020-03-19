‘Dayanışma ile aşacağız’

19 Mart 2020 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs salgınının dayanışmayla aşılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, dün önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri ardından Türk Tabipleri Birliği yöneticileriyle bir araya geldi. DSÖ heyetinde DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Proje Direktörü Dr. Ali İrshad Shaikh ve Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder yer aldı. Edinilen bilgiye göre salgınla ilgili sunum yapan DSÖ yetkilileri salgının iklim değişikliğiyle azalıp bitebileceği değerlendirmesini yaparken sıcak ülkelerde de salgının görüldüğüne dikkat çekti. En kötü senaryo olarak herkesin enfekte olabileceği uyarısında bulunan DSÖ yetkilileri salgınla mücadele için 5 temel maddeyi şöyle sıraladı: Kolektif eylemde bulunmak önemli, teknolojinin sunduğu imkânlar en üst seviyede kullanılmalı, her bir bağlama farklı yaklaşımda bulunulmalı, hükümet olanaklarını hedefe yönelik harekete geçirmeli ve bilim süreçte ana eksen olmalı.

Kılıçdaroğlu, ardından TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman başkanlığındaki heyeti kabul etti. TTB heyeti; koronavirüs pozitif olan vakaların nerede olduklarının açıklanmasının tedbir alma konusunda sıkıntılara neden olacağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu da “Biz mutlaka bu hastalığın insanları çaresizlik içinde bırakmasına izin vermeyeceğiz. Koronavirüs ile ilgili belediyelerimiz de görev başında. Koronavirüs konusunda belediyelerimiz inisiyatif alarak her türlü önlemi geliştirecek” dedi.