Demirtaş için tahliye başvurusu

03 Nisan 2020 Cuma, 13:28

Yaklaşık üç buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Avukatları, Demirtaş'ın hastalığını gerekçe göstererek müvekkillerinin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan Çarşamba günü kapsamlı bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili çeşitli veriler paylaşmıştır. Bu verilerden bazıları, virüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 63'ünün, yaşamını yitirenlerin de yüzde 69'unun hipertansiyon hastası olduğu şeklindedir.

Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş'a, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hipertansiyon tanısı konulmuştur. Daha önce solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat da geçiren Demirtaş'ın bu hastalıkları devam etmekte, kendisi çeşitli ilaçlar kullanmaktadır. Dolayısıyla Demirtaş, Bakan Koca'nın açıkladığı hayati risk grubundadır.

Bu nedenle, 6 yıldır süren ve kendisinin şüpheli bile olmadığı soruşturma dosyasındaki tutukluluğunun kaldırılması gerekmektedir."