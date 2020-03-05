Demiryoluna yeni düzen

05 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlanan TÜRASAŞ’ın merkezi Ankara’da olacak. TÜRASAŞ’ın amacı, faaliyet alanı ve görevleri, organları, sermayesi ana statüsünde belirlenecek. TÜRASAŞ’ın ticaret siciline kaydolması ile birlikte TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın tüzelkişilikleri sona erecek. Bu şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri, taşınmazları ve personeli TÜRASAŞ’a devrolacak. 3 şirketin genel müdür kadrolarında bulunanların görevleri de sona erecek. TÜRASAŞ’ın kurulmasına ilişkin gerekli işlemler 3 ay içerisinde tamamlanacak.

KÖKLÜ ŞİRKETLER

Kapatılmalarına karar verilen 3 şirketin tarihleri çok eskilere gidiyordu. TÜVASAŞ’ın ilk tesisleri, demiryollarındaki ithal bakım ve onarımdaki dışa bağımlılığa son vermek için 25 Ekim 1951 tarihinde “Vagon Tamir Atölyesi” adıyla faliyete geçirilmişti. TÜLOMSAŞ’ın temeli, 1894 yılında Almanlar tarafından Anadolu-Bağdat demiryolu ile ilgili buharlı lokomotif ve vagon tamiri gereksinimini karşılamak üzere Eskişehir’de Anadolu-Osmanlı Kumpanyası adı verilen küçük bir atölye kurulması ile atılmıştı. TÜDEMSAŞ ise buharlı lokomotif ve yük vagonlarının tamirini yapmak amacı ile Sivas Cer Atölyesi adı altında 1939 yılında kurulmuştu.

‘KISA SÜREDE PAZARLANACAK’

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş, bu işletmelerin yıllardan beri TCDD için üretim yaptıklarına dikkat çekti. Şimdi bunların kapatılarak tek elde birleştirilmesinin “nasıl cazip hale getirip, satarız” amacı taşıdığını belirten Bektaş, “Göreceksiniz, kısa bir süre sonra da birilerine pazarlayacaklardır. Başka izahı yok bunun. Şu anda demiryollarına dışarıdan atamalar yapılıyor. Yapılan şey demiryollarında özelleştirmeyi nasıl hızlandırırız? Bunun hesabı yapılıyor” dedi.