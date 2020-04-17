Depresyondan resim yaparak çıktım

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Nermin Alpar, hüzünlü bakan kadınların ressamı. Son birkaç yıldır dönem kadınlarını konu alan resimleriyle tanınan Alpar, korona günlerindeki çalışmalarını anlattı.

- Korona günlerini sanat etkinliğiniz açısından nasıl üretime dönüştürüyorsunuz? Ressam olduğunuza göre atölyenize mi gidiyorsunuz yoksa dışarı çıkmamak için başka bir yol mu buldunuz?

Atölyeme kış aylarında zaten fazla gitmiyorum. Evimde bir odayı atölye yaptım ve kış başından bu yana evimde çalışıyordum. Sabah başlıyorum, gece yarısına kadar çalışabiliyorum. Korona başlayınca düzenimin fazla bozulmamasına rağmen ilk bir hafta hiç resim yapmak istemedim. Sadece yakınlarımla telefonla görüştüm, gündemi takip ettim ve evde kaldım. Ama bütün dünyadan ve özellikle İtalya’dan gelen negatif haberlerin verdiği depresyon havasından tekrar resim yapmaya başlayarak çıktım. Son 15 gündür sadece resim yapıyorum ve çok güzel odaklandığım için içime sinen eserler üretebildim.

- Kaç gündür kapalı kaldınız, ne kadar resim ürettiniz?

12-15 Mart tarihlerinde Ankara’da düzenlenen ARTANKARA sanat fuarına katıldım. İlk korona vakası Türkiye’de 11 Mart’ta görüldü. Ülkedeki bütün sergi, fuar organizasyonları 16 Mart’tan itibaren iptal edildi ama ARTANKARA iptal edilmedi. Doğal olarak bu sene ziyaretçisi çok az olan, insanların birbirine fazla yaklaşmadığı, tedirgin bir fuar gerçekleşti. Fuarın bittiği 16 Marttan beri evdeyim. Bu süreçte 5-6 adet resim üretebildim.

- Resimlerinizde yaşadığınız sürecin etkisi görülecek mi?

Elbette görülecek fakat bu hemen fark edilen bir değişiklikle olmayacak. Instagramda insanların benim bir resmimi paylaşıp “Korona sonrası biz” yazarak arkadaşlarını etiketlediğini gördüm ve bu çok hoşuma gitti. Ben kadınların bakışlarında yaşadıkları hisleri resmetmeye çalışıyorum. Dolayısıyla dönemin etkisi, resimlerimin hissettirdiği duygularda görülecek.

- Bu izolasyon dönemi bittikten sonra sevenlerinizi nasıl bir sergi bekliyor? Sizi İstanbul’da görebilecek miyiz?

Mayıs ayında Kuzguncuk’da Mona Art Gallery’de sergim olacaktı. Şu anda hiçbir şey net olmadığı için yeni bir tarih belirleyemedik. Tarih netleştiğinde Instagram sayfamdan duyuracağım.