Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor: Kim, hangi gün parasını alacak?

SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci yarın itibarıyla başlıyor. Tahsis numarasına göre belirlenen takvim kapsamında, normal şartlarda ödeme günü ayın ortasına denk gelen emeklilerin hak edişleri erkene çekilmiş durumda.

SSK emeklileri için belirlenen ödeme listesi şu şekilde:

Maaş ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar: 14 Mart 2026

14 Mart 2026 Maaş ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar: 15 Mart 2026

15 Mart 2026 Maaş ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlar: 16 Mart 2026

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI MENSUPLARININ ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için de ödeme günleri netleşmiş durumda. Bağ-Kur emeklileri tahsis numaralarına göre kademeli ödeme alırken, Emekli Sandığı mensuplarının ikramiyeleri tek seferde hesaplara tanımlanmış durumda.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için ödeme tarihleri şu şekilde:

Bağ-Kur ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 17 Mart 2026

17 Mart 2026 Bağ-Kur ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 18 Mart 2026

18 Mart 2026 Emekli Sandığı (Tüm hak sahipleri): 19 Mart 2026

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDE TEK SEFERLİK ÖDEME

Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak olan ikramiye ödemelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yoğunluğu önlemek adına bu takvimi uygulamaya koymuş durumda. Özellikle Emekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşların ikramiyelerinin herhangi bir karışıklığa mahal vermeden tek bir günde ödenecek olması, sistemin sürdürülebilirliği açısından önem taşımış durumda. Vatandaşların belirlenen tarihlerde banka şubeleri veya ATM’ler üzerinden ödemelerine erişebileceği bir tablo ortaya çıkmış durumda.