Son Dakika... Türkiye'nin acı kaybı: Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti!

Rahatsızlığı nedeniyle 1 haftadır tedavi gören ünlü tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören ve son olarak entübe edildiği açıklanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA GAYRET ETTİ, HEP ENERJİK KALDI"

Ortaylı'nın kız kardeşi Nuriye Ortaylı, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Çok uzun bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile boğuşuyordu. Hayatını aktif yaşamayı seven birisi olduğu için mümkün olduğunca gayret etti, hep enerjik kaldı" dedi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: "GÜCÜ YETTİĞİNCE BİLDİĞİ GİBİ YAŞADI..."

Ortaylı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan ailesi, "İlber Ortaylı'yı kaybettik.. Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili daha sonra paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Gazeteci İzzet Çapa, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Ortaylı'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çapa paylaşımında, "Bazı insanlar yalnızca yaşadıkları yıllara değil, bir milletin hafızasına yerleşir… Prof. Dr. İlber Ortaylı da onlardan biriydi. O yalnızca tarih anlatan bir akademisyen değildi… Geçmişin kapılarını aralayan, bize kim olduğumuzu hatırlatan bir ses, bir akıldı. Bir cümlesiyle yüzyılları özetlerdi… Bir bakışıyla cehaletin üstüne yürürdü… Bir kahkahasıyla bir salonu doldururdu. Şimdi insan düşünmeden edemiyor… Bir millet hafızasının en güçlü seslerinden birini kaybetmiş gibi. Kitaplar kalır… Sözler kalır… Ama o sesi, o tonu, o keskin zekâyı bir daha duymak mümkün olmaz. Bazı insanlar bir ömür yaşar… Bazı insanlar ise bir çağ anlatır. İlber Ortaylı ikinci türdendi. Ve bazı isimler vardır ki… Tarih onları yazmaz. Onlar zaten tarihin kendisidir" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada: "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

78 yaşındaki Ortaylı’nın yoğun bakımda süren tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenilmişti.

Ailesi daha önce yaptığı açıklamada Ortaylı’nın sağlık durumunun stabil olduğunu bildirmişti.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, Türk tarihçi, akademisyen ve yazar olup özellikle Osmanlı tarihi, diplomasi tarihi ve kültür tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Türkiye’de tarih alanında en çok bilinen ve kamuoyunda sıkça görüşlerine başvurulan akademisyenlerden biridir.

Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. İlber Ortaylı aslen Kırım Tatarıdır.

2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünde 1970 yılında tamamladı. Burada Şerif Mardin, Halil İnalcık, Mümtaz Soysal, Seha Meray, İlhan Tekeli, Mübeccel Kıray'ın öğrencisi oldu. Ayrıca sınıf arkadaşları arasında Zafer Toprak, Mehmet Ali Kılıçbay, Ümit Arslan da vardı.

Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri hakkında öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesinde Halil İnalcık ile yaptı. 'Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler' başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1974 yılında doktor, 'Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu' adlı çalışmasıyla 1979 yılında aynı fakültede doçent oldu.

1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden istifa etti. Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus'ta dersler, seminerler ve konferanslar verdi.

1989'da Türkiye'ye dönerek profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı yaptı.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi'ne, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesi'ne konuk öğretim üyesi olarak geçti. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi senatosu üyeliği yaptı.

BAKANLIK DANIŞMANLIĞI YAPTI

2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü oldu. Yedi yıl bu görevde kalan İlber Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu ve görevi Ayasofya Müzesi Müdürü Haluk Dursun'a devretti.

Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyeliği yaptı. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı oldu.

Tarih Vakfı ve Afet İnan ailesinin işbirliğiyle iki yılda bir verilen Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü'nün 2004 yılındaki sahipleri, İlber Ortaylı'nın da içinde bulunduğu jüri tarafından belirlendi. Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği 'Vefatının 150. Yılında I. Abdülmecit ve Dönemi' başlıklı uluslararası sempozyumun açılış ve kapanış oturumlarına katıldı.

Ortaylı, akademik çalışmalarının yanı sıra geniş kitlelere hitap eden çok sayıda kitap kaleme aldı.

En bilinen eserlerinden bazıları şunlardır:

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, Türklerin Tarihi, Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, Cumhuriyetin Kuruluşu"

