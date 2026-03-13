Gündemar'ın son seçim anketinde çarpıcı sonuç... CHP ile AKP arasındaki fark dikkat çekti!

Gündemar Araştırma'nın 23-23 Şubat tarihlerinde 60 ilde 2 bin 325 kişi ile yaptığı araştırmada, katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre; CHP yüzde 32.7'lik oy oranı ile Türkiye'nin birinci partisi oldu. İktidar partisi AKP ise, yüzde 29.8 oy oranı ile ikinci sırada kaldı.

DEM Parti'nin yüzde 8.8 olarak ölçüldüğü anket sonuçlarında, dördüncü sırada yüzde 5.5 oy oranıyla Zafer Partisi yer aldı.

Anahtar Parti yüzde 5.4 oy oranıyla beşinci sırada yer alırken, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin yüzde 5.3 oy aldığı görüldü.

İYİ Parti ise; yüzde 4.5 oy oranıyla yedinci sırada kendine yer bulabildi.

İşte Gündemar'ın son anket verileri: