Dereköy Sınır Kapısı, yaya geçişlerine kapatıldı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:21

Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Dereköy Sınır Kapısı’ndan yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldığı kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bulgaristan ile sınır kapımız olan Dereköy Kara Hudut Kapısı yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Sınır kapımızda hususi araç ile giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturum iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşların 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 14 gün belirlenen yerlerde karantinaya alınmasının devam edilmesine, oybirliği ile karar verildi."