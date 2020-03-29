Devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadı!

29 Mart 2020 Pazar, 09:21

İstanbul’da dört eczacıya koronavirüs teşhisi kondu. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, bunun sebebinin İstanbul’daki kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin tamamının dolu olması ve koronavirüs teşhisi konulan hastaların reçete yazılarak eczanelere gönderilmesi olduğunu düşünüyor.

Sarıalioğlu, “İstanbul’da kamu hastanelerinin yoğun bakım üniteleri tamamen dolu şu anda ve bundan dolayı yeni teşhis konmuş koronavirüs hastalarını bu hastanelere yatıramıyorlar” dedi.

Medyascope’de yer alan habere göre; Koronavirüs nedeniyle hem Türkiye’de hem de dünyada sağlık çalışanları risk altında. Hastanelerde görev yapan doktor ve hemşirelerin yanı sıra bugün itibarıyla İstanbul’da dört eczacının koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığa yakalanan eczacılar, şu anda kendilerini karantina almış vaziyette evlerindeler.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, eczacıların karşı karşıya oldukları riski şöyle anlattı: “İstanbul’da kamu hastanelerinin yoğun bakım üniteleri tamamen dolu şu anda ve bundan dolayı yeni teşhis konmuş koronavirüs hastalarını bu hastanelere yatıramıyorlar. Bu hastaların reçetelerini yazarak kendilerini karantinaya almalarını söylüyorlar. Koronavirüs teşhisi konmuş bu hastalar da eczanelere geliyorlar. Bunun akabinde de eczane eczane dolaşıp virüs bulaştırıyorlar.”

ECZANELERE TEK TEK GİRİLECEK

Eczacıların önlemlerini kendi kendilerine aldıklarını belirten Sarıalioğlu, bu sabah itibarıyla İstanbul’da yeni bir uygulamaya geçtiklerini de belirtti: “Eczacılar, bizim önerilerimizle sosyal mesafe uygulaması yapıyorlar, maskeyle satış yapıyorlar, kartla alışverişi gerçekleştiriyorlar. Ama bugün geldiğimiz noktada dört eczacımız koronavirüs teşhisiyle yatıyorsa aldığımız tedbirler çok da işe yaramamış. Onun için bu sabah itibarıyla yeni bir tedbir almaya başladık. Hastalarımızı birer birer eczanelere alıyoruz. İstanbul genelinde aldık bu kararı.”

“TEDBİR VAR AMA 65 YAŞ ÜSTÜ İNSANLAR DA GELİYOR”

Sarıalioğlu, koronavirüs tedavisinde kullanılan bazı ilaçların da piyasada bulunmadığını söylerken, tedbirlerin doğru olduğunu ancak kontrollerin yapılmadığını vurguladı: “Tedbirler doğru ama kontrolü yapılamıyor. Örneğin, ’65 yaş üstü hastalar evlerinden çıkmasın’ dendi ama bu kontrol edilmiyor diye biliyorum. Çünkü eczanelerimize gelen hastalarımız var, 70-75 yaşında olan. Yasak olmasına rağmen bir taraftan da işlerini halletmek için alışverişini yapmaya gelen hastalarımız var. Tedbirleri uygulayamıyorsak tedbirlerin de bir anlamı kalmıyor.”