Trump’tan ‘İran’ açıklaması: ‘Öldürmelerin durduğu…’

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine İran'da sivillerin öldürülmesinin sona erdiği ve idamların olmayacağının bildirildiğini söyledi.

Trump, "Bana anlatılana göre İran'daki ölümler duruyor. İdam planı da yok. Bunu güvenilir kaynaklardan duydum. Zamanla göreceğiz" dedi.

İran'daki protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, İranlılara seslenerek protestoya devam etmelerini ve mümkün olması hâlinde kurumları ele geçirmelerini talep etmişti.

Trump, "Yardım yolda" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, İtalya ve Polonya vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulunmuş, Almanya ise uçaklara İran hava sahasından uzak durmaları uyarısında bulunmuştu.

İngiltere de Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Avrupalı iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini iddia etmişti. ABD ve İngiltere’nin Katar El-Udeyd üssündeki askerlerini geri çekmeye başladığı öne sürülmüştü.