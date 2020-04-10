Devlet Koyunlu’yu unuttu

10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Salıcı, “Kızılay, kaymakamlık, Valilik ne yapıyor?” diye sordu. Koronavirüs taşıyan iki yurttaşın tespit edilmesinin ardından giriş çıkışa kapatılarak karantina altına alınan Koyunlu Köyü’ne sadece CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık tarafından gönderilen gıda kolileri ulaştı.

300 HANELİ KÖYE SADECE 45 KOLİLİK GIDA YARDIMI

Koyunlu Köyü Muhtarı Medeni Ekin, “Kaymakamlık ve Valilik’ten gelen yok. Sadece CHP Bitlis İl Başkanlığı köylülerimize gıda kolileri gönderdi. Zengini fakiri kimse gıdaya ulaşamıyor. 300 hanelik bir köy burası. Kaymakamlıktan beni aradılar ve 45 koli yardım göndereceklerini söylediler. Ben de kabul etmedim. Çünkü 45 koliyi kime vereceğim? Herkes perişan burada. Kimsenin evinde bir şey kalmadı. İnsanlar ‘devlet nerede’ diye sorgulamaya başladı” dedi.

10 GÜNDE SADECE 1 KOLİ O DA CHP'DEN

Köy sakinlerinden Veysel Ekin de “Normalde de zaten yardıma ihtiyacımız varken böyle olağanüstü bir dönemde ihtiyaçlarımız daha da arttı. 10 günde sadece bize 1 koli geldi o da CHP’den” diye konuştu.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köy sakinlerinden Teymen Yaprak da “8 kişilik bir aileyiz, maaşım da yok. Köyde hayvancılık yapıyorum. En küçük çocuğum anasınıfına gidiyor. Kimsenin yardım eli uzattığı yok. Devlet bu zamanda yanımda olmayacaksa ne zaman olacak? Bu insanlar burada ne yiyip ne içiyor diyen yok. Belediye, valilik, kaymakamlık kimse uğramıyor” dedi.

Zübeydin Yol ise eşinin yatalak olduğunu, gıdadan ilaca kadar birçok şeye ihtiyaçlarını olduğunu ancak arayan soranın olmadığını söyledi.