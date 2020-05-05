Didim Veganfest gelecek yıla ertelendi

05 Mayıs 2020 Salı, 10:04

Yüzbinlerce yıllık Tarihi Apollon Tapınağı’nın önünde Dünya’nın ve Türkiye’nin her bölgesinden yüzbinlerce kişiyi ağırlayan, Veganların buluşma noktalarından birisi olarak kabul edilen Türkiye’nin ilk ve tek Vegan Festivali, Didim Vegfest, Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl iptal edildi.

Didim Belediyesi ve Didim Vegfest yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Katılımcı sayısı her yıl artan, Dünya'nın sayılı Vegan Festivallerinden Didim Vegfest için hazırlandınız, özlediniz, biliyoruz. Bu yıl, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum sebebi ile maalesef iptal etmek zorunda kaldığımız Vegfest'te, sağlıklı günlerde, çok daha büyük bir katılım ve hazırlık ile 2021'de görüşmek üzere…” ifadelerine yer verildi.