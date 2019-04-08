Okçuluk turnuvası tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Gençlik, Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 15 branştaki, atletizm, futbol, basketbol, voleybol, güreş, tekvando, karate, judo, okçuluk, masa tenisi, kort tenisi, futsal, satranç ve dart sporuyla yapılan ödüllü başkanlık kupası, futbol dünyası tesislerinde yapılan Okçuluk turnuvasıyla tamamlanarak, ödüller sahiplerini buldu. Gençlerin boş vakitlerini değerlendirmeleri için açılan ücretsiz kurslarla yetenekleri keşfedilen gençlerin ilgili alanlarda değerlendiren ve kendi kulüp bünyesinde lisanslaştıran büyükşehir belediyesi, ata sporcularımızdan biri olan okçuluğu yaşatmaya devam ediyor. Gençlik, Spor ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor kulübü okçuluk takım sporcuları toplamda 4 kategori ve 45 sporcuyla bu turnuvada, klasik yay erkekler, klasik yay bayanlar, klasik yay minikler ve makara yay erkekler kategorisinde sporcular yarıştı.



“Ata sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”

Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Alkan,"Urfa'da bir ilki gerçekleştirdik. Belediyemizin lisanslı sporcuları var. Bu noktadan sonra inşallah Büyükşehir Belediyemizle büyük işlere imza atacağız. Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün Okçuluk takımının şuanda 160 lisanslı sporcusu var. Amacımız Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde okçuluk sporunu ilimizde tanıtmak, geliştirmek ve gençlerimize bu sporu öğretmek. Şanlıurfa'da 7 den 70'e herkesi bu spora yönlendirmektir" diye konuştu.