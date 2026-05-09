Mahkeme kararını verdi: Yerebatan Sarnıcı hakkında kritik gelişme

İBB'nin konu hakkında yaptığı itirazı inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, sarnıcın tahliye işlemlerinin durdurulmasına hükmetti.

Sözcü'nün aktardığına göre mahkeme heyeti oy birliğiyle aldığı kararda, söz konusu tahliyenin fiilen gerçekleşmesi halinde "telafisi güç veya imkânsız zararların" ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Bu gelişmeyle birlikte, Fatih Kaymakamlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün savunmaları alınana veya yasal savunma süresi dolana kadar yürütmeyi durdurma kararı teminat aranmaksızın uygulanacak. Davanın esasına yönelik nihai karar çıkana dek sarnıcın tahliyesi askıya alınmış oldu.

NURİ ASLAN: İSTANBULUMUZ ADINA SEVİNDİRİCİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kararın sevindirici olduğunu belirtti.

Aslan, şunları yazdı:

"Yerebatan Sarnıcı İstanbullularındır! Mahkemenin, tahliye işleminin telafisi imkansız zararlar doğuracağına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı vermesi İstanbulumuz adına sevindiricidir.

İBB Miras ile büyük emek vererek restore ettiğimiz bu dünya mirası, asıl sahibi olan İstanbul halkında kalmaya devam edecek. 1 TL’lik giriş ücretimizle tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz mirası görmeye bekliyoruz."