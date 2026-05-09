Mahkeme kararını verdi: Yerebatan Sarnıcı hakkında kritik gelişme

9.05.2026 18:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açılan tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ve tahliyesi yargıya takıldı.

İBB'nin konu hakkında yaptığı itirazı inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, sarnıcın tahliye işlemlerinin durdurulmasına hükmetti.

Sözcü'nün aktardığına göre mahkeme heyeti oy birliğiyle aldığı kararda, söz konusu tahliyenin fiilen gerçekleşmesi halinde "telafisi güç veya imkânsız zararların" ortaya çıkabileceğini vurguladı.

Bu gelişmeyle birlikte, Fatih Kaymakamlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün savunmaları alınana veya yasal savunma süresi dolana kadar yürütmeyi durdurma kararı teminat aranmaksızın uygulanacak. Davanın esasına yönelik nihai karar çıkana dek sarnıcın tahliyesi askıya alınmış oldu.

NURİ ASLAN: İSTANBULUMUZ ADINA SEVİNDİRİCİ

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanvekili Nuri Aslan, kararın sevindirici olduğunu belirtti.

Aslan, şunları yazdı:

"Yerebatan Sarnıcı İstanbullularındır! Mahkemenin, tahliye işleminin telafisi imkansız zararlar doğuracağına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı vermesi İstanbulumuz adına sevindiricidir.

İBB Miras ile büyük emek vererek restore ettiğimiz bu dünya mirası, asıl sahibi olan İstanbul halkında kalmaya devam edecek. 1 TL’lik giriş ücretimizle tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz mirası görmeye bekliyoruz."

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ziyaretçi sayısını açıkladı: Yerebatan Sarnıcı'na yoğun ilgi İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 18 Nisan tarihinde Türk vatandaşlarına 1 TL olan Yerebatan Sarnıcı'nda açıklama yaptı. Aslan, “Dün 20 bin kişi Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etti. Bu büyük gurur benim için” dedi.
Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı bilet fiyatı 1 TL mi? İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı ile ilgili giriş ücreti, ziyaret saatleri ve ulaşım bilgileri ziyaretçilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı bilet fiyatı 1 TL mi?
İBB'den 'Yerebatan Sarnıcı' hamlesi: 20 bin kişi ziyaret etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Fatih’te bulunan Yerebatan Sarnıcı giriş ücretini Türk ziyaretçiler için 1 lira olarak belirlemesinin ardından ziyaretçi sayısında artış yaşandı, girişlerde yoğunluk oluştu.