Efeler Ligi'ne yükselecek takımlar Kayseri'de belli olacak

Yine Kayseri'de oynanan yarı final maçlarında başarılı olan 4 takımın katılacağı final etabında Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ve Palandöken Belediyespor takımları mücadele edecek. Yapılacak olan müsabakalarda ilk iki sırayı alan takımlar önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmaların tamamını spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek.
Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımı belirleyecek Play-Off final grubu maçlarının programı şöyle:
19 Nisan Cuma
16.00 Sorgun Belediye-Palandöken Belediye
18.30 Beşiktaş-Bursa B.Belediye
20 Nisan Cumartesi
Palandöken Belediye-Beşiktaş
Bursa B.Belediye-Sorgun Belediye
21 Nisan Pazar
Bursa B.Belediye-Palandöken Belediye
Sorgun Belediye-Beşiktaş