Fenerbahçe filede finale yükseldi

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe konuk olduğu Halkbank'ı 3-1 yendi.

Play-Off ilk maçında rakibini 3-0 yenen Sarı-Lacivertli ekip aldığı galibiyet ile Halkbank karşısında seriyi 2-0’a getirerek finale yükseldi ve Galatasaray’ı 3-2 yenen Arkasspor’un rakibi oldu.

HALKBANK: 1 - FENERBAHÇE: 3

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk

HALKBANK: Arslan Ekşi, Sket, Kemal Kayhan, Luburic, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu (Baranowicz, Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Quesque, Efe Bayram)

FENERBAHÇE: Klinkenberger, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (İzzet Ünver, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)

SETLER: 22-25, 23-25, 25-22, 23-25