Efeler Ligi'nde final serisi

Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor ile beşinci basamakta bitiren Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek final serisinde ilk maç, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.Final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, şampiyonluğunu ilan edecek.

Play-off çeyrek final serisinde Maliye Piyango ile eşleşen ve rakibini 2-1'le geçerek yarı finale çıkan Fenerbahçe, bu turda normal sezonu zirvede tamamlayan Halkbank'ı iki maçta da yenerek finale yükseldi.

Arkas Spor ise play-off çeyrek finalinde Tokat Belediye Plevne, yarı finalinde de Galatasaray karşısında serileri 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.