TUR rotası beğenildi

Küçükbakırcı, 16-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen TUR 2019'a ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Turun bu yılın 1963'teki ilk rotasını andıran nostaljik bir güzergahta düzenlendiğine dikkati çeken Küçükbakırcı, "Organizasyonda hiçbir eksiklik yoktu. Çok başarılıydı. Etaplar beğenildi. Hatta 'Seneye yine burada yapın.' diye talepler oldu." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, Marmara Denizi çevresinde koşulan yarışın parkurunun bisiklet için çok uygun olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu güzergah, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile anılmış bir parkur. İlk etap İstanbul ile Tekirdağ arasında gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü bisikletçiler, ikinci etabı Eceabat'ta 57. Alay Şehitliği'nde tamamladı. Çanakkale'de yarışa büyük ilgi vardı. Bisikleti ne kadar özlediklerini anladık. Balıkesir ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'nın ardından yarışın 5. gününde sporcular, zorlu Kartepe tırmanışını gerçekleştirdi. Bisikletçiler karda yarış koşmuş oldu. Yani bu kar, bisiklet sporunu durdurmuyor. Son etap ise Sakarya ile İstanbul arasında koşuldu. Bisikletçiler, Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'nda yarışı noktaladı."

Organizasyonun vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığının altını çizen Küçükbakırcı, bazı belediye başkanlarının ilgisizliğinin ise kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

- "Tur, gelecek yıl da Dünya Turu takviminde yer alacak"

Erol Küçükbakırcı, turun ardından sporculardan olumlu geri dönüş aldıklarını belirterek, "Çok beğendiklerini, katıldıkları için mutlu olduklarını söylediler. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na tekrar katılacaklarını ifade ettiler." dedi.

Turun gelecek yılki rotasına ilişkin planlamalar hakkında da bilgi veren Küçükbakırcı, "Karadeniz Turu ya da Ankara ile İstanbul arasında bir rota olabilir. Şartlar uygun olursa turu Batum'a da taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun gelecek yıl da Dünya Turu takviminde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Dünya Turu takviminde 3. yılımızı tamamladık. Seneye de organizasyon en üst seviyede düzenlenecek." şeklinde konuştu.

Turun Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkıya değinen Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Televizyon yayınlarıyla 185 ülkede 700 milyon konuta giriyoruz. Türkiye'nin güzelliklerini tur sayesinde dünyaya taşıyoruz. Turizme ciddi bir katkı sağlıyor. Turu her yıl değişik rotalarda düzenleyerek ülkemizin farklı güzelliklerini göstermeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle turu ülke geneline yaymayı hedefliyoruz."

Milli takım adıyla turda yarışan Türk bisikletçilerin performansını da değerlendiren Küçükbakırcı, "Sporcularımız açısından güzel geçti. 17 takım içerisinde 11. oldular. Dünya Turu seviyesindeki bir yarış için 11'incilik kötü bir derece değil. Ön gruplarda centilmen bir şekilde yarıştılar. Gelecek için umut verdiler." diyerek sözlerini tamamladı.