Cem Küçük itiraf etti... 'Abdulkadir Selvi ve Ahmet Hakan iktidarın istediklerini yazıyor'

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yine hükümet yanlısı tavrıyla tanınan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ile ilgili çarpıcı bir itiraflarda bulundu.

"SELVİ'YE SÖYLÜYORLARDI, YAZIYORDU VE HİÇBİR ŞEY ÇIKMIYORDU"

Küçük, canlı yayında iktidarın 'sipariş haber yaptırdığını' söyleyerek, Selvi'yi şu sözlerle işaret etti:

“Belki de böyle tartışılsın isteniyor. Şamil Abi'nin tweetini de ben öyle yorumluyorum. Belki de bu isteniyor. Ben Bakanlar Kuruluyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili bak bu %100 bilgidir. Bence Cumhurbaşkanı bir dönem Erdoğan, "Bu tartışılsın" tamam mı, veriyordu bunu Abdülkadir Selvi'ye söylüyorlardı, yazıyordu. Hiçbir dediği çıkmıyordu. Abdülkadir abi iyi bir gazetecidir severim ama 50 kere yazdı, kabinede bir kere… Benim hukukum var, ben Abdülkadir abinin arkadaşıyım, hiç şeyimiz yok. Ama ona da söyledim bunu. Bazen yazıyor "Kabine değişecek." Biz de tartışıyoruz. Ya meğer böyle isteniyormuş! Ya bir Şamil abiyle tartıştık…”

"BAZEN BİR ŞEY YAZIYOR, BELLİ Kİ O İŞTE BİLAL BEY'LE BİR İSTİŞARE OLMUŞ"

Küçük, bazı konulardaki yazıların 'istişareyle' kaleme alındığını iddia ederek, şöyle konuştu:

“Bak Ahmet Hakan'ı ben okuyorum, herkesin okuduğu gibi. Onun belli konulardaki yazıları birileriyle istişareyle oluyor. Bak 5 tane konu yazıyor, biri mutlaka o gün atıyorum bazen bir şey yazıyor, belli ki o işte Bilal Bey'le bir istişare olmuş.”

"MESAJLAR CNN TÜRK VE HÜRRİYET ÜZERİNDEN VERİLİYOR"

Öte yandan Cem Küçük, iktidar temsilcilerinin çoğu zaman CNN Türk ve Hürriyet üzerinden mesaj verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet, bazen bir şey olduğunda bakanlar önce hemen CNN Türk kanalına çıkıyorlar, Hürriyet’e Hande’ye demeç veriyor, Ahmet Hakan’a yazıyor, onun programına çıkıyor. Ben bunları her sabah takip ediyorum. Şimdi bu Hürriyet’le alakalı, kişilerle alakalı değil, Hürriyet gazetesi olduğu için. Ama Ahmet Hakan’ın ben dün, dün yazdı galiba, ben bazen onun yazılarını biliyorum. Mesela Berat Bey’le ilgili bir şey oluyor, Bilal Bey’le, Ahmet bir yazı yazıyor. Tayyip Bey’in bir, cıvım cıvımla ilgili oluyor. Ben belli ki o yazılar, hani sipariş oldu demiyorum ama hani "buna bir değin" denmiş oluyor. Öyle bir şeyi anlıyorum ben. Şimdi orada da mutlak butlanın çıkmaması gerekir…”

CEM KÜÇÜK 'BAĞIMSIZ'MIŞ!

Kendisini ise 'bağımsız gazeteci' olarak ilan eden Cem Küçük, şöyle devam etti:

“Benim bağımsız olduğumu, kimseye bağlı olmadığımı, Ankara'da tanıdığım 3-5 kişi olsa bile kendi görüşlerimi söylediğimi, birinin adına hareket etmediğimi herkes bilir. Ben bazen en sevdiğim kişi bile olsa burada eleştiririm. Süleyman Soylu'yu bile defalarca eleştirmişimdir. Ama söyleyeyim, o yazılar… buradaki arkadaşlar da beni doğrular mı bilmiyorum ama Hürriyet'in başyazarının bu yazıları yazmasının, ben kendi görüşleri de (kendi görüşü de böyledir ayrı) ama siyasetin de görüşünü yansıttığı kanaatindeyim. AK Parti'nin. Bak Hürriyet'in yayın yönetmeni olmak önemli bir şeydir. Hürriyet bugün Külliye ile de, hükümetle de orada da birçok şeydir. Mesela ilk şeyleri hep oradan okuruz.”

"HAKAN İSTİŞARE İLE YAZIYOR"

Cem Küçük ayrıca, Ahmet Hakan üzerinden Hürriyet’in iktidar ile ilişkisine şu sözlerle dikkat çekti:

“Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni. Şimdi bakın, Ahmet Hakan’la Hürriyet’in… Hani biz eskiden kavgalıydık, şeydik, bu ayrı. Ama bugün Hürriyet hükümete en yakın gazetenin genel yayın yönetmeni. Bu tür yazılarını ben medya dilini iyi bilen biriyim. O yazılar hani bazen kendi görüşlerini yazıyor ama…”