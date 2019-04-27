Derbinin kazananı Fenerbahçe Opet

Vestel Venus Sultanlar Voleybol Ligi’nin derbisinde F.Bahçe Opet, 3-4 mücadelesinin 2. maçında G.Saray HDI Sigorta’yı 3-0 yenip seriyi 2-0 yaptı ve 3. oldu. Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde, 4. olan G.Saray da CEV Kupası’nda temsil edecek.



SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar (7), Seçkin Yener (7)

F.BAHÇE OPET: Bricio (6) (8 sayı), Diclenur (6), Vargas (8) (22 sayı), Fatma (6), Eda (8) (15 sayı), Ana (7), Merve (Libero 6), Damla (6), Rabadzhieva (5), Polen (5)

G.SARAY HDI SİG.: Çağla (6), Leys (6), Aslı (6), Meryem (6) (7 sayı), Hande (6) (12 sayı), Jackson (5), Gizem (Libero 6), Buse (5), Nursevil (6), Elif Su (4), Atkinson (6) (7 sayı), Melike (5), Dilara (4)

SETLER: 25-23, 25-21, 25-11