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Derbinin kazananı Fenerbahçe Opet

Venüs Sultanlar Ligi play-off 3.4'lük maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek, gelecek sezon Şampiyonlar Lig'ine katılma hakkı kazandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi, 17:05

Vestel Venus Sultanlar Voleybol Ligi’nin derbisinde F.Bahçe Opet, 3-4 mücadelesinin 2. maçında G.Saray HDI Sigorta’yı 3-0 yenip seriyi 2-0 yaptı ve 3. oldu. Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde, 4. olan G.Saray da CEV Kupası’nda temsil edecek.


SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar (7), Seçkin Yener (7)
F.BAHÇE OPET: Bricio (6) (8 sayı), Diclenur (6), Vargas (8) (22 sayı), Fatma (6), Eda (8) (15 sayı), Ana (7), Merve (Libero 6), Damla (6), Rabadzhieva (5), Polen (5)
G.SARAY HDI SİG.: Çağla (6), Leys (6), Aslı (6), Meryem (6) (7 sayı), Hande (6) (12 sayı), Jackson (5), Gizem (Libero 6), Buse (5), Nursevil (6), Elif Su (4), Atkinson (6) (7 sayı), Melike (5), Dilara (4)
SETLER: 25-23, 25-21, 25-11

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