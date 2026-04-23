Erdoğan’dan Özgür Özel ile görüşme sorusuna tepki: ‘Böyle soru sorulur mu?’

23.04.2026 19:17:00
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan resepsiyonunda kendisine sorulan ‘CHP lideri Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz?’ sorusuna “Böyle soru sorulur mu? Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim” diyerek tepki gösterdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda açıklamalarda bulundu.

TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularına cevapladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle ilgili soru üzerine AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

