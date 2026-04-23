Erdoğan’dan Özgür Özel ile görüşme sorusuna tepki: ‘Böyle soru sorulur mu?’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim" cevabını verdi.

‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle ilgili soru üzerine AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.