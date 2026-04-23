CHP lideri Özgür Özel, resepsiyondan Erdoğan’la tokalaşmadan ayrıldı: ‘Millet dik durmamızı bekliyor’

TBMM Tören Salonu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Yeni atanan ve bugün Meclis’teki özel oturumda yer almayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de resepsiyona katıldı. Bunun dışında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türk İş Başkanı Ergun Atalay gibi isimler de yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise resepsiyona katılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmadan tören salonundan ayrıldı.



Özel, partisine süren operasyonlarla ilgili

‘MİLLETE HAKSIZLIKLARI ANLATACAĞIZ’

Geçen yıl resepsiyona katılmaması anımsatılan CHP lideri Özgür Özel “Biz burada ev sahibiyiz. Geçen yıl 19 Mart darbesinin hemen ardındaydı ve İstanbul’daydık. Yoksa burada ev sahibiyiz. Resepsiyona katılmama gibi bir durum olmaz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşme sorulan CHP lideri Özgür Özel “Pazar günü telefonda görüştük. Dün akşam genel merkezde 1-1.5 saat sohbet ettik. Genel olarak belediyelere karşı bu kadar haksız, hukuksuz bir saldırı varken artık buna hiçbirimiz dayanamıyoruz. Bugün 23 Nisan, sabah 8.15’te Onursal Adıgüzel’in eşi ve kızı Silivri Cezaevi’ne gidiyordu. Bu hiçbirimizin kaldırabileceği bir şey değil. Bu kadar mücadele ediyoruz, başka ne yaparız onu değerlendirdik. Millet elinize bir bayrak verdiyse onu bırakmayacaksınız. O yüzden Meclis’te, yerel yönetimlerde, partimizde bayrak elimizde. Görevimizin başındayız. ‘Görevlerini bırakacaklar...’ Öyle bir seçeneğimiz yok. Protesto yapabiliriz ama milletin verdiği bayrağı bırakmayız. Mansur Bey de öyle bir düşüncesi olmadığını söyledi. Çok derinlemesine bir takım hukuki çalışmalar yapmayı bundan sonra yapılan haksızlıkları daha görünür kılmayı, millete daha doğru ve görünür şekilde antabilecek her platformu kullanmayı değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

‘MİLLET İKTİDAR OLMAMIZI BEKLİYOR’

Özel, cumartesi günü yapacakları belediye başkanları toplantısında bu konuyu ele alacaklarını belirterek sonrasında Parti Meclisi’nde de konuyu tekrar değerlendireceklerini söyledi.

Özel “Millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı almamızı bekliyor. Onun için var gücümüzle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Yavaş hakkında verilen soruşturma izinleri sorulan Özel “Mansur Bey bu dosyaların tamamından Sayıştay denetimini geçirmiş, vermesi gereken cevapları vermiş. Hâlâ da ilgili kanunlar doğrultusunda sorulacak her soruya yanıt vermeye hazırdır. Esas mesele bunları bir mevzu olarak köpürtüp, öbür tarafta Melih Gökçek hakkında dünya kadar suç duyurusunu alıp da üstüne oturup, o işi yok etmek. Melih Gökçek’in yargılanmadığı yerde kimseye bir kelime soru sorulmaz. Bunu AKP’liler söylüyor” yanıtını verdi.

‘REJİMLE İLGİLİ ENDİŞELERİMİZ BOŞA DEĞİL’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sultan Süleyman” benzetmesi yapması sorulan Özel “Kendisi açısından tutarlı bir konuşmaydı. Ama Erdoğan’ın demokratik adımları atmayıp da iş sultan ve mühür benzetmesine kaldığına göre; illa bir adım atması için padişah benzetmesi gerekiyorsa bizim rejimle ilgili endişelerimiz boşa değil” dedi.

BAHÇELİ VE BAKIRHAN’LA TOKALAŞTI

CHP lideri Özel, MHP lideri Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’la tokalaştıktan sonra Erdoğan ile karşılaşmadan salondan ayrıldı. Özel, İstanbul’da programı olduğu için erken ayrıldığını belirtti.

GÜRLEK’TEN ‘TUTUKLU GAZETECİLER’ YANITI

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek de tutuklu gazeteciler üzerinden sorulan “Dezenformasyon Yasası’nda değişiklik bekliyor muyuz?” sorusuna karşı “Şu an öyle bir şey yok” yanıtını verdi.