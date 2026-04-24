Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında dönemin Tunceli ve Antalya İl Emniyet Müdürleri hakkında işlem yapılmıyor

Tunceli Munzur Üniversitesi’nde öğrenciyken 5 Ocak 2020’de kaybolan Gülistan Doku soruşturması, olaydan 6 yıl sonra, bu ay içinde gerçekleşen gözaltı ve tutuklamalarla cinayet soruşturmasına dönüştü. Soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı. Bu kişiler arasında yer alan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e “suç bulgularını yok etme, gizleme veya değiştirme” oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ise “nitelikli insan öldürme” suçlaması yöneltildi. Soruşturma kapsamında bir gizli tanık ise oğul Sonel’in Gülistan Doku’ya yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu ve ardından silahla vurarak katlettiğini ileri sürdü. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında “kasten öldürme”, “cinsel saldırı” ve “suç bulgularını gizleme ve yok etme” suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı verilen ve halihazırda firari olan şüpheli Umut Altaş hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı.

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ AKP VE MHP TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Yeni gelişmelerle Gülistan Doku olayı yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Bu kapsamda CHP ve DEM Parti’nin önceki gün ayrı ayrı verdiği olayın aydınlatılması için Meclis’te araştırma komisyonun kurulması önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi ise dikkat çekti. CHP adına önerge gerekçesi için TBMM Genel Kurul’unda Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca konuştu.

‘BU ARTIK TÜRKİYE’NİN MESELESİDİR’

CHP’li Karaca Genel Kurul’daki konuşmasında; Gülsitan Doku’nun ablası Aygül Doku’nun iletisini okudu. Abla Doku iletisinde; “Bu mesele sadece ve sadece Doku ailesinin değil, sadece Gülistan meselesi de değil; bu artık Türkiye’nin meselesidir. Bu meselenin aydınlatılması için Gülistan Doku bir aracı olacaksa çok mutlu oluruz. Lütfen oradaki 600 milletvekili bu önergeye ‘evet’ desin ve Türkiye’nin artık Gülistan Dokuların kaybettirilmesinden bir daha gündemi meşgul edilmesin” dedi.

‘SAVCININ, BAKANIN GÖRMEME İHTİMALİ VAR MI?’

Karaca ise dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle 2022’de olayı incelemek için Tunceli’ye gittiğini açıklayarak; “Milletvekili arkadaşımızla birlikte yaptığımız araştırmalarda, emin olun, bugün gözaltına alınan, tutuklanan her bir şüpheliyle ilgili ‘Soruşturulmalı, ifadesi alınmalı, dijital materyaller üzerinde inceleme yapılmalı’ demişiz. 2022 yılından bahsediyorum arkadaşlar, 2026 yılındayız. O gün bir, iki milletvekili arkadaşımızla biz bunları görebilmiş isek bunu dönemin savcıları, İçişleri Bakanı, Emniyeti’nin görememe ihtimali var mı sizce?” ifadelerini kullandı.

‘HANİ DELİL KARARTMA YOKTU?’

Ulusal Kriminoloji Raporu’nun 2020’de geldiğini aktaran Karaca; “Diyor ki: ‘Burada bir intihar iddiası yok, bu, bir ışıltıdır, yansımadır.’ Peki, soruyorum: Ulusal Kriminoloji Laboratuvarı’nın raporu sonrasında, 5 yıldan bu yana neden ‘intihar’ dediniz? Neden bir kez olsun cinayet şüphesinden bahsetmediniz?” diye sordu. Dönemin emniyetine ilişkin de Karaca, şunları söyledi:

“Gülistan’ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Zeynal’ın cep telefonu ve dijital materyalleri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderiliyor; 1,5 yıl sonra bir A4 kağıdında deniyor ki: ‘Suç unsuru bulunamamıştır.’ 2. incelemede aynı materyallerden onlarca suç unsuru bulundu ve soruşturma bu aşamaya geldi. Hani delil karartmak yoktu? Gülistan Doku’nun dijital materyali aileden Vali tarafından alınıyor. Valinin delil toplama yetkisi mi var? Dosyaya verilmiyor, koruma müdürüyle Ankara’daki bir siber uzmana gönderiliyor. Bunu öğrenen o dönemin savcısı neden Vali hakkında İçişleri Bakanlığı’na bilgi vermiyor, suç duyurusunda bulunmuyor? Zeynal’ın ailecek Antalya’da beş yıldızlı otele gitmesi için kim gidiyor? Tunceli İl Emniyet Müdürü, Tunceli Asayiş Şube Müdürü ve koruma müdürleri; diyor ki: ‘Antalya İl Emniyet Müdürü size bir otel ayarladı.’ Antalya İl Emniyet Müdürü hakkında bir inceleme var mı şu ana kadar? Onunla birlikte de Valilik’ten ve kayyum Belediye Başkanı’nın ihalesini alan Altaş ve Açıkgöz soy isimli firma sahiplerinin oğulları da bu dosyada araştırılmalı. Yargı devam eder; ama bu Meclis’in vebalidir. Bu çürümüşlüğü ortaya çıkarmak her birimizin görevidir.”

‘OLAYIN BÜTÜN EVRELERİNDE ORTAK OLDUĞU AÇIK’

Cinayet soruşturması ve önergenin reddine ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Karaca; dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü (halihazırda Yalova İl Emniyet Müdürü) Yılmaz Delen ile dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan hakkında halihazırda herhangi bir soruşturma olmadığını belirtti. Delen hakkında Karaca; “Olayın bütün evrelerinde ortak olduğu açık. Babanın (Doku'nun sevgilisi Zeynal Abarakov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer) ifadesi var. Bu ifadeden dolayı çoktan bu ikili hakkında soruşturma yapılmalıydı. Yılmaz Delen, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan’ın ve adı geçen diğer emniyet mensuplarının hepsi gözaltına alınmalı, soruşturmaları yapılmalı” dedi.

‘BUNLAR TESADÜF MÜ?’

Tutuklu eski Vali Sonel hakkında da Karaca; “Sonel, ‘Ben Gülistan’ı tanımam’ diyor. Oysa 2021’de Tunceli de bir ceset bulunuyor. Sonel; ‘Bu Gülistan değil’ diyor. Hani tanımıyordu Gülistan’ı? Gülistan’ın arkadaşı Esma Kılıçarslan’ın 2020’de cesedi bulunuyor. Pandemi var diye otopsisi yapılmıyor, intihar diye kapatılıyor. Bunlar tesadüf mü? Sonel, kamusal gücünü kullanarak, her şeyi planlıyor. İntihar olmadığını herkes biliyordu. Herkesin bildiği şey bir sis perdesiyle kapatıldı” diye konuştu.

‘BU ŞEBEKE AÇIĞA ÇIKARILMALI’

“Tunceli’de kurulan ve üniversiteli genç kızları ağına düşen bir şebekenin işidir bunlar ve bu şebeke açığa çıkarılmalı” diyen Karaca; “Şebeke Vali Sonel’in aracılığıyla kamusal gücü kullanarak, intihar dedirtip olayın üstünü örtmeye çalıştı. Tek adam rejiminin ülkeyi getirdiği durum bu. Kimse aileyi dinlemedi. Vatandaşın güven duyması için Meclis’te de komisyon kurulması gerekiyor. Ancak komisyonda grubu bulunan partilerin eşit üye, grubu bulunmayan partilerin de birer temsilcisi komisyonda görev aldı. Kararlar da nitelikli çoğunlukla alınmalı. Ancak böylece vatandaşlar, adaletin tecelli edeceğine, buna benzer olayların tekrar yaşanmayacağına inanabilir” ifadelerini kullandı.

İHALEDE AKP AYRINTISI

Karaca, ayrıca o dönem belediye ihalelerinin de incelenmesi gerektiğini vurgulayarak; “Bütün valilik ve belediye ihaleleri de incelenmeli. Çünkü oğul Sonel’in arkadaş grubu ihaleye giren kişiler. Bu kişilerden olan Açıkgöz’ün dayısı AKP'nin İzmir İl Başkanı Yardımcısı. Bunlarında titizlikle incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.