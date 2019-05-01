Milli okçular Gelibolu'da kampa girdi

Okçuluk Milli Takımı, Çin'in Şangay kentinde 6-12 Mayıs'ta düzenlenecek Dünya Kupası 2. Ayak karşılaşmaları için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kampa girdi.

Gelibolu Okçuluk Tesisleri'nde kampa giren oyuncular, günde 8 saat antrenman yapıyor. 4 Mayıs'a kadar sürecek kampta, antrenörler Emre Özdemir, Onur Bektaş, Aykut Akdağ ve Derya Coşkun ile sporcular, İpek Tomruk, Gizem Elmaağaçlı, Yeşim Bostan, Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim bulunuyor.

Antrenör Emre Özdemir yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'na hazırlanmak için hava koşullarının elverişli olduğunu belirterek, "Çalışma koşullarımız harika. Sporcularımızın moralleri ve çalışma azimleri mükemmel. Cumartesi günü kampımız sona erecek ve pazar günü yarışma için Çin'e hareket edeceğiz. Sporcularımızdan derece bekliyorum." ifadelerini kullandı.