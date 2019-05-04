Efeler Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. En son 2012 yılında şampiyon olan Fenerbahçe, 7 yıl sonra mutlu sona ulaşarak lig tarihindeki 5'inci şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederken Arkasspor CEV Cup'a gidecek.

Törende, "en değerli oyuncu (MVP)" ödülü Fenerbahçe'den Salvador Hidalgo Oliva'ya, "en iyi smaçör" ödülü Arkas Spor'dan Adis Lagumdzija'ya, "en iyi orta oyuncu" ödülünü Fenerbahçe'den Emre Batur'a, "en iyi pasör" ödülü Fenerbahçe'den Ulaş Güven'e, "en iyi libero" ödülünü Arkas Spor'dan Burak Mert'e, Paidar Demir özel ödülü ise Fenerbahçe'den Oğuzhan Karasu'ya verildi.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ebru Ayata

ARKASSPOR: Yiğit, Mustafa, Radke, Taht, Hasan, Adis, Burak, Bravo, Muhammet

FENERBAHÇE: Klinkenberg, Oğuzhan, Ter Maat, Higaldo, Emre, Ulaş, Ahmet, İzzet

SETLER: 14-25, 22-25, 25-19

SÜRE: 79 Dakika (25, 29, 25)



