Koşamayanlar için koştular

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019, bu sene de İzmir’de organize edildi.

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenen Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağına İzmir üst üste 4. kez ev sahipliği yaptı. “Koşamayanlar için koş” sloganıyla 6 kıtada, 12 ülkede eş zamanlı düzenlenen koşuya İzmir’de 10 bine yakın yarışmacı katıldı. Kültürpark Lozan Kapısından saat 14.00’te verildi. Startın ardından koşucular Alsancak, Altınyol, Karşıyaka, Mavişehir parkuru üzerinden Menemen’e kadar sürecek etapta dereceye girmek için çaba harcadı.

Starttan 30 dakika sonra harekete geçecek yakalama aracına yakalanacak koşucular için yarışma sona erecek. Tekerlekli sandalye ile yarışa katılacaklar engelli yarışmacılara ise diğer koşucular iterek ya da çekerek yardımcı oldu. Koşuya katılanlar ise farkındalık oluşturmak için koştuklarını ifade ederek, organizasyona katılmayanlara da seneye düzenlenecek koşuda yer almalarını tavsiye etti.



Yarış güzergahında özel önlem

Wings For Life World Run’ın İzmir güzergahında yollar bugün kademeli olarak trafiğe kapatıldı. Şehir trafiğinin sorunsuz açılması için yarışı kaybedenler servis noktalarından Kültürpark’taki etkinlik alanına geri götürülecek. Tüm parkur boyunca belirlenmiş noktalarda acil müdahale ekipleri ve ambulanslar yer aldığı yarış sonunda etkinlik alanında kutlamalar yapılacak.



5 yılda 23,6 milyon Avro

Wings for Life World Run katılım ücretlerinin yüzde 100’ü doğrudan Wings for Life Vakfına aktarıldı. Organizasyon sayesinde 5 yılda dünya çapında 23,6 milyon Avro bağış toplandı. Toplanan bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan 191 araştırmaya önemli bir fon oluşturdu. Vakıf, halen 15 ülkede devam eden 67 araştırmayı fonlamayı sürdürüyor.