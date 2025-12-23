İYİ Partili Türkoğlu’ndan çarpıcı iddia: ‘Öcalan hakkında soruşturma başlatıldı’

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu,, emekli Albay Orkun Özeller’in yaptığı suç duyurusunun ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında soruşturma başlattığını ileri sürdü.

Türkoğlu’nun açıklamasına göre, Orkun Özeller, Abdullah Öcalan’ın PKK’nin 2000 yılı sonrasında gerçekleştirdiği eylemlerden, örgütün lideri olması nedeniyle hukuki olarak sorumlu tutulması gerektiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Suç duyurusunda, PKK’nin bu dönemdeki eylemlerinin özellikle vurgulandığı belirtildi.

İddialara göre, yapılan başvurunun soruşturmaya dönüştüğü öne sürülürken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.