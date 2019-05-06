VakıfBank, şampiyonluk sonrası medya ile buluştu

ÖZCAN: VAKIFBANK AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen buluşmada konuşma yapan VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Özcan, 11'inci şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken, "'Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası' VakıfBank olarak, VakıfBank Spor Kulübü'nü bundan tam 33 yıl önce, Türk sporunun, Türk voleybolunun gelişimine katkı sağlamak ve Türk kadınının gücünü dünyaya göstermek amacıyla kurduk. Bu hedefe uygun olarak bugün VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız hem kendi bayrağını hem de Türk bayrağını defalarca zirveye taşıdı, spor yapmak isteyen kız çocuklarımıza ilham kaynağı oldu. 33 yıllık başarılarla dolu bu yolculuğumuzda ise bugün 11'inci kez Türkiye şampiyonu olduk, bu önemli bir skordur. Özellikle de geride bıraktığımıza yıla bakarsak; bir sezona hem Dünya Şampiyonluğunu, hem Avrupa 3'üncülüğü, hem de 11'inci kez Türkiye Şampiyonluğunu sığdırdık. Bu önemli başarı için tüm oyuncularımıza, idari ve teknik heyete, VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve büyük VakıfBank ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

ÜSTÜNSALİH: DÜNYA VE AVRUPA'DAN KUPALAR GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

VakıfBank Spor Kulübü Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Abdi Serdar Üstünsalih ise, ''Aralık ayında kazandığımız FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu ve CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğünün ardından geçtiğimiz sezon olduğu gibi Sultanlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bizlere yaşatan tüm oyuncularımıza, teknik ekibe ve kulübümüzde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarılar elbette ki; güzel ve gurur verici... Ama en güzeli bu başarıları genç kızlarımızla yakalamış olmamızdır. VakıfBank Spor Kulübü olarak 'Sürdürülebilir başarıyı' hedeflediğimiz için altyapının değeri her şeyden önce geliyor. Genç oyuncularımıza güveniyoruz, sahada her zaman onların olmasını istiyoruz. Ülkemizdeki diğer spor branşlarına kıyasla oldukça mütevazı bir bütçeyle Türkiye'ye Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları getiriyoruz. VakıfBank Spor Kulübü olarak Türkiye'ye bu kupaları getirmeye devam edeceğiz'' dedi.

FALAY: BİZ HEP FİNALLERİN TAKIMI OLACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ

VakıfBank Takım menajeri Pelin Yüce Falay, emeklerinin karşılığında kupa kazanmanın mutluluk verici olduğuna değinirken, "Sene başında 2 kez üst üste Avrupa Şampiyonluğu kazandığımız için genç arkadaşlara fırsat tanımak istedik. Pırıl pırıl gençlerimiz var ve bu seneki yapılanmamız genç arkadaşlara ağırlık vererek oldu. Bu kulüpte hedefler çok büyük. Şimdi dönüp baktığımda Dünya Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa'da 3.'lük kazanmış bir takım görüyorum. Biz hep finallerin takımı olacağımıza söz veriyoruz. Buradaki herkes birbiri için mücadele ediyor. Diğer takımlardan en büyük farkımız ise gerçek anlamda aile olmak. Umarım önümüzdeki senelerde de karşınızda aynı bu şekilde yeni kupalar kazanmış şekilde oturmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

GÜRKAYNAK: VAKIFBANK AİLESİNDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE KAZANDIK

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak ise, ''Sezon başında kazandığımız Dünya Şampiyonluğu'nun ardından Şampiyonlar Ligi'ni ise üçüncü olarak noktaladık. Sultanlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşarak, sezonu güzel bir şekilde noktaladık. Şampiyonlar Ligi yarı finali sonucu altın seti kaybetmemize rağmen takım olarak çok iyi bir karakter gösterdik. VakıfBank gibi büyük bir kulüpte üzülmenin vakti yoktur. Her zaman önünüzde yer bir hedef vardır. Biz de VakıfBank ailesinden aldığımız güçle kenetlendik. Biz sporcular olarak gelecek nesillere örnek insanlarız. Bu da bizlere ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Biz de bunun farkında olarak hareket ediyoruz'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından kupa ile basın mensuplarına poz verildi.