Eczacıbaşı VitrA Larson ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li milli oyuncusu Jordan Larson ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Eczacıbaşı VitrA'dan yapılan açıklamada, 2014-2015 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA forması giyen 32 yaşındaki smaçörün turuncu-beyazlı renklere veda ettiği bildirildi.

ABD'li oyuncu, Eczacıbaşı VitrA ile 2 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile birer defa CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Turuncu-Beyazlı takımın menajeri Nalan Ural ise, yaptığı açıklamada, Larson'un Eczacıbaşı VitrA için her zaman bir efsane olacağını belirterek, "Oyuncumuz daha kısa süreli bir lig tercih ettiği için karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Beş sezon boyunca kulübümüzün bir parçası olan Larson'a, hem oyunculuğu, hem arkadaşlığı hem de kaptanlığıyla bize kattıkları için teşekkür ederiz. Kendisine önümüzdeki Olimpiyat Oyunları'nda da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.