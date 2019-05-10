Melis Dural yuvaya döndü

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu kadro planlaması kapsamında Çanakkale Belediyespor’dan Melis Durul’u renklerine bağladı.

Eczacıbaşı formasını daha önce de giyen milli oyuncu, önümüzdeki sezon yeniden turuncu-beyazlı takımın kadrosunda yer alacak. 26 yaşındaki pasör çaprazı, Eczacıbaşı A Takımı’yla Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Transferiyle ilgili konuşan Melis Durul, “6 yıl aradan sonra birçok ilkleri yaşadığım yuvama geri dönmek heyecan ve gurur verici. Hayatımda önemli adımların temelini bu kulüpte atmıştım. İlk Milli Takım heyecanı, profesyonel hayata ilk giriş, ilk şampiyonluk heyecanım hepsini burada yaşadım. Bir kulüpten çok, kocaman bir aile olma olgusuna sahip değerli bir yer benim için. Tekrar bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sezonda hedeflediğimiz tüm başarıları elde edeceğimize inancım tam. Bol kupalı, sağlıklı ve huzurlu bir dönem olmasını dilerim” dedi.